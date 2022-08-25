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2021年我国水产品总产量达6690万吨 产业融合水平显著提高

2022年08月25日09:09 | 来源：人民网
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人民网北京8月25日电 （记者王仁宏）据农业农村部消息，8月24日，“十四五”渔业高质量发展推进会在福建宁德召开。会议强调，要充分发挥渔业在落实新发展理念、拓展食物来源、促进农民增收、服务外交大局等方面的重要作用，准确把握生产和生态、外延和内涵、国际和国内、发展和安全、监督管理和支持关爱五个关系，着力推进渔业高质量发展。

会议指出，渔业是农业农村经济的重要组成部分。“十三五”以来，我国渔业积极转方式调结构，在产业发展、资源养护、科技装备、对外合作、执法监管等方面取得显著成效。2021年，水产品总产量6690万吨，为“菜篮子”产品稳价保供作出积极贡献，养殖产量与捕捞产量比例由“十三五”初的75∶25提高至81∶19，产业融合水平显著提高。

会议要求，各级渔业主管部门要立足大食物观，按照“保供固安全，振兴畅循环”工作定位，以深化渔业供给侧结构性改革为主线，坚持宜渔则渔，坚持数量和质量并重、生产和生态协调、发展和安全统筹，推动形成同市场需求相适应、同资源环境承载力相匹配的渔业生产结构和区域布局，不断提高水产品稳产保供水平，全面提升渔业质量效益和竞争力。要稳步提升现有生产能力，着力抓好水产品稳产保供；要管好用好大水面，向江河湖海要食物；要扎实推进以长江为重点的水生生物保护，促进渔业资源可持续利用；要强化改革创新，提升渔业治理水平；要加强执法监管，守住渔业发展底线；要提高远洋渔业发展和对外合作水平，推动渔业“走出去”。

 

(责编：王仁宏、吕骞)
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