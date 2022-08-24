人民网记者 许维娜

和风细雨，群山错落，青青稻田，乡亲采螺……一幅田园画卷在广西壮族自治区柳州市柳江区里高镇木祥屯的螺蛳养殖基地徐徐展开，几名合作社员正冒雨劳作，采集螺蛳。

距离木祥屯80公里外的柳州市工业园区里，地道的袋装螺蛳粉正逐一走下生产线，打包装箱，发往全国各地。柳州螺蛳粉从“现煮堂食”到“袋装速食”，借助互联网俏销世界，成为当地一张网红名片。

柳江区现代化螺蛳养殖基地，一眼望去满目苍翠。崔辰光 摄

柳州市商务局数据显示，2021年，柳州袋装螺蛳粉销售收入达151.97亿元，配套及衍生产业销售收入达142.83亿元；全国实体店2.3万家，营业额约206.8亿元；柳州螺蛳粉年寄递量首次突破1亿件，成为广西首个年寄递量过亿件的单类产品。

“以前听人家说种什么、养什么卖得好，大家就都跟风一起干。但是最后没人收购，看着农作物烂在地里，很心疼。”木祥屯村民韦义告诉记者。

柳江区里高镇木祥屯村民在采集收获螺蛳。崔辰光摄

螺蛳粉畅销后，组成螺蛳粉的各色农货产业随即水涨船高，成为推动柳州产业振兴、乡村振兴的引擎。柳江区螺蛳良种繁育和养殖试验基地落户在木祥屯后，韦义便当起“螺蛳饲养员”。

记者了解到，在“公司+合作社+农户”模式下，村民养殖螺蛳可以拿到产业补贴，螺蛳养大后有合作社保底收购，不必担心滞销。

同螺蛳养殖一样，豆角、竹笋种植，酸笋、酸豆角腌制，腐竹、米粉加工……一碗柳州螺蛳粉串起了一条条乡村致富链，带出了多方共赢的大效益。

“2021年，柳州螺蛳粉全产业链销售收入达到501.6亿元，同比增长40%，直接创造了30多万个就业岗位，带动了5500户贫困户、2.8万贫困人口脱贫。”柳州市螺蛳粉产业发展中心主任卢世昌介绍。

螺蛳粉畅销的背后是电商平台的助力。80后青年莫勤吉，毕业后在广州的制造企业逐步成为技术骨干。在外打工的岁月里，一碗螺蛳粉成为游子思乡的纽带，使得莫勤吉迸发了将自己所学的专业与家乡特产相结合的想法。

工作几年后，借助新电商赛道返乡创业，莫勤吉找准了实现梦想的密钥，他创立的品牌袋装螺蛳粉，最早从拼多多平台入局。线上螺蛳粉流量的激增，“催更”着莫勤吉不断改良生产线、供应链。

自动化螺蛳粉包装生产线。崔辰光摄

在今天的工厂里，莫勤吉团队新投入使用的全自动外包装生产线已满负荷开机，机器人正有条不紊地运作着。值得一提的是，这套“机器人”设备是由莫勤吉团队耗时一年自主研发的。

预包装螺蛳粉走下生产线发往全国。崔辰光摄

“新电商的消费需求带动了销量，销量刺激了生产。让产品保量还要保质，就要升级设备、提高生产效率，也必然会带动更多农户参与到原料供应环节。”莫勤吉觉得能够带动家乡父老共同受益是其事业最大的意义。

“螺蛳粉火了，但它不能昙花一现，要让‘网红’变‘长红’。用标准、品牌打磨产品，持续赋予产业生命力，才能不断反哺乡村振兴。”莫勤吉表示。为此，平台、政府与农户、合作社、生产企业持续接力。夏秋之交，广西螺蛳粉同辽宁盘锦大米、山东青岛大虾、云南宾川软籽石榴、陕西大荔冬枣等地方特色农货一样，登录了一年一度的拼多多“超级农货节”。

“好农货不仅要产出来，更要卖出去。我们以农起家，以‘农地云拼’的模式推动优质农产品的大规模‘产消对接’，一直以来都是平台的工作重点，每年一度的农货节更是有效的抓手之一。”拼多多农货节负责人表示，今年将为农货节累计投入15亿资源，扶持“南果北粮”、广西螺蛳粉等广受喜爱的农货产品。

“目前，八成的袋装产品都是通过线上销售，电商让柳州螺蛳粉产业进入快行道。”卢世昌表示，“未来将继续推动螺蛳粉‘在线’，充分发挥柳州螺蛳粉电子商务产业园载体功能，为螺蛳粉产业导入更多平台电商、内容直播电商、跨境电商等各种渠道资源，构建柳州螺蛳粉产业电商生态圈，让电商助农发挥更大作用。”

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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