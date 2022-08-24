人民网北京8月24日电 （记者任妍）8月24日，国家知识产权局召开新闻发布会，会上，国家知识产权局新闻发言人、办公室副主任衡付广介绍了知识产权转化运用方面的最新进展和工作成效。衡付广表示，2021年，全国专利转让、许可次数达到42万次，同比增长15%。

衡付广表示，党中央、国务院高度重视知识产权运用工作。去年9月，党中央、国务院印发《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》，明确提出要“建设激励创新发展的知识产权市场运行机制”，到2025年知识产权市场价值进一步凸显，品牌竞争力大幅提升，并设置了专利密集型产业增加值占GDP比重、版权产业增加值占GDP比重、知识产权使用费年进出口总额等预期性指标。去年10月，国务院印发《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》，也将“提高知识产权转移转化成效，支撑实体经济创新发展”作为一项重点任务加以部署。

衡付广表示，国家知识产权局等部门聚焦推动知识产权价值实现，培育良好知识产权运营生态，大力促进知识产权转化运用，助力经济平稳健康发展，取得良好成效。

一是知识产权流转活跃程度明显提升，创新活力加速释放。近年来，国家知识产权局着力构建知识产权运营体系，共支持建设33个知识产权运营平台（中心），为知识产权的供需对接、交易流转提供支撑。2021年，全国专利转让、许可次数达到42万次，同比增长15%。其中，绿色新能源等“双碳”相关产业专利转让许可尤为活跃，转让许可次数增速是全国平均水平的两倍多，有力促进了低碳转型发展。高校科研院所专利转让许可次数达到2.7万次，同比增长33.4%，其中30%的专利属于战略性新兴产业，成为高价值专利转化的“源头活水”。2021年，全国知识产权使用费进出口总额达到3783亿元，其中出口额增速达27.1%，超过进口额增速10.5个百分点，呈现出“出口进口同步增长，出口增速更胜一筹”的局面。知识产权的高效流转，有力促进了创新资源要素的有序流动和优化配置，加速释放了创新活力。

二是知识产权金融赋能市场主体，资金保障更加有力。一方面，通过知识产权质押融资、运营基金、证券化等举措，为市场主体带来“真金白银”，促进“六稳”“六保”。2021年，全国专利商标质押融资额达到3098亿元，连续两年保持40%以上的增速。今年上半年面对较大经济下行压力，全国专利商标质押融资额依然达到了1626.5亿元，同比增长51.5%。其中，1000万元以下的普惠项目达7345项，同比增长112%，有效缓解了一批中小企业的燃眉之急。引导设立的20支知识产权运营基金完成了150余个项目投资，多个被投公司在科创板成功挂牌上市。沪深两地交易所成功发行65单知识产权证券化产品，发行规模达158亿元，知识产权融资渠道进一步丰富。另一方面，通过与大型国有金融机构合作，推动形成了4类险种、16个产品的知识产权保险业务，覆盖专利、商标、地理标志等知识产权类别，在2021年为5000余家企业提供了241亿元的风险保障。

三是知识产权运用效益加速显现，助力经济高质量发展作用更加凸显。在助力创新型经济发展方面，2020年全国专利密集型产业增加值达到12.13万亿元，同比增长5.8%，高于同期国内生产总值（GDP）现价增速3.1个百分点，对GDP增长的贡献率达到24.6%，经济增长拉动作用明显。在助力品牌经济发展方面，深入实施商标品牌战略，推动全国布局建设2100个商标品牌指导站，加速商标品牌价值实现。世界知识产权组织发布的报告显示，世界领先的5000个品牌中，中国占到408个，总价值达1.6万亿美元，中国品牌价值越来越得到国际社会的广泛认可。在助力特色经济发展方面，连续三年深入实施地理标志运用促进工程，加强对160件地理标志运用的联系指导，发展壮大区域特色产业。统计显示，2021年相关产业总产值达到5625亿元，较上年增加510亿元，从业人数达到1473万人，新增就业117万人，地理标志助力特色经济发展和促进乡村振兴的作用越来越明显。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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