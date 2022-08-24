人民网北京8月24日电 （记者杜燕飞）国家发改委23日发布通知表示，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自8月23日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低130元和125元。全国平均来看，92号汽油每升下调0.16元，95号汽油每升下调0.17元，0号柴油每升下调0.17元。

本次调价是国内油价年内第六次下调，也是年内首次“五连跌”。以北京92号汽油为例，与今年6月14日24时每升9.33元的最高点价格相比，经过连续5次下调后，每升价格累计降幅已达到1.06元。

“太好了，油价又降了，今年已经连降5次啦，加满一箱油又能便宜一些。”一大早，在北京市朝阳区的加油站，前来给自己汽车加油的李先生告诉人民网记者。

2022年国内油价历次调整。数据来源：国家发改委

记者梳理发现，本次调价后，今年成品油价格调整呈现“十涨六跌”格局。本轮油价下调后，多地95号汽油将重回“8元时代”、0号柴油价格将重回“7元时代”、92号汽油价格维持在“8元时代”。按一般家用汽车油箱50升容量测算，加满一箱92号汽油将少花约8元。

“虽然油价整体仍然维持高位，但油价多次下调对我们来说确实是好消息。”正在北京海淀区一加油站加油的货车司机刘先生给记者算了一笔账，“自己拉货送货单程需要1000公里，按照每百公里消耗30升柴油来算，油价从9元下降1元，燃油成本节省大概300元，一个来回都有500元至600元了。”

新一轮成品油调价窗口将于9月6日24时开启。国家发改委价格监测中心预计，短期内影响油价的不确定因素较多，油价仍将偏弱运行。一方面市场对伊朗核谈判进展较为乐观，一旦协议达成，全球供需矛盾将一定程度得到缓和。另一方面，“欧佩克+”认为当前油价下跌过快，放风将采取措施稳定油价。美国与沙特、俄罗斯为首的产油国之间的地缘政治博弈，将可能导致原油价格波动加剧。

“以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现小幅上行的趋势、但幅度偏低。目前来看，利好利空仍呈现博弈态势，市场对经济和需求前景依然担忧，但同时供应趋紧预期延续，预计下一轮成品油调价上调的概率较大。”隆众资讯成品油分析师李彦告诉人民网记者。

金联创成品油高级分析师王延婷则认为，考虑到本轮计价周期末，原油价格有一定反弹，进入新一轮计价周期后，变化率将转为正向区间波动，但幅度有限。短期内国际原油价格依然维持震荡走势，新一轮调价或存搁浅概率。

附：各地92号汽油最高零售价

海南海口：92号汽油9.38元/升

西藏拉萨：92号汽油9.14元/公升

云南昆明：92号汽油8.59元/升

贵州贵阳：92号汽油8.4元/升

四川成都：92号汽油8.53元/升

重庆：92号汽油8.33元/升

广西南宁：92号汽油8.33元/升

广东广州：92号汽油8.29元/升

湖北武汉：92号汽油8.28元/升

河南郑州；92号汽油8.28元/升

甘肃兰州：92号汽油8.27元/升

北京：92号汽油8.27元/升

河北石家庄：92号汽油8.26元/升

天津：92号汽油8.26元/升

山东济南：92号汽油8.25元/升

辽宁沈阳：92号汽油8.24元/升

江苏南京：92号汽油8.24元/升

浙江杭州：92号汽油8.24元/升

黑龙江哈尔滨：92号汽油8.23元/升

吉林长春：92号汽油8.23元/升

上海：92号汽油8.23元/升

青海西宁：92号汽油8.23元/升

福建福州：92号汽油8.23元/升

江西南昌：92号汽油8.23元/升

安徽合肥：92号汽油8.22元/升

湖南长沙：92号汽油8.21元/升

山西太原：92号汽油8.21元/升

内蒙古呼和浩特：92号汽油8.2元/升

宁夏银川：92号汽油 8.16元/升

陕西西安：92号汽油8.15元/升

新疆乌鲁木齐：92号汽油7.99元/升

备注：数据来源于各省市发改委网站，汽油价格包含消费税、增值税以及城建税和教育费附加，西藏汽油价格按照每公升计算。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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