人民网北京8月24日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日公布的7月份金融市场运行情况显示，7月份，债券市场共发行各类债券48590.3亿元。截至7月末，债券市场托管余额为141.9万亿元。

债券市场运行方面，7月份，银行间债券市场现券成交23.5万亿元，日均成交11205.9亿元，同比增加21.8%，环比增加4.4%；单笔成交量在500-5000万元的交易占总成交金额的43.5%，单笔成交量在9000万元以上的交易占总成交金额的49.4%，单笔平均成交量4991万元。

货币市场运行方面，7月份，银行间货币市场成交共计146.5万亿元，同比增加37.8%，环比增加4.7%。7月份，银行间质押式回购月加权平均利率为1.33%，环比下降24个基点；同业拆借月加权平均利率为1.35%，环比下降21个基点。

股票市场运行方面，7月末，上证指数收于3253.2点，较上月末下跌145.4点，跌幅为4.3%；深证成指收于12266.9点，较上月末下跌629.3点，跌幅为4.9%。7月份，沪市日均交易量为4188.2亿元，环比减少16.6%；深市日均交易量为5881.3亿元，环比减少2.4%。

(责编：罗知之、吕骞)

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