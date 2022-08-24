人民网北京8月24日电 （记者罗知之）8月23日，中国平安发布半年报显示，上半年，面对复杂严峻的国际环境和国内疫情带来的冲击，公司得益于“综合金融+医疗健康”战略布局，数字化变革提质增效，整体业绩仍然保持稳健增长，实现归属于母公司股东的营运利润853.4亿元，同比增长4.3%；归属于母公司股东的净利润602.73亿元，同比增长3.9%。与此同时，中国平安向股东派发中期股息每股现金人民币0.92元，同比增长4.5%。

半年报显示，在综合金融方面，中国平安客户经营水平持续提升，寿险改革成效显现，产险业务品质保持良好，银行业务稳健增长。个人业务结合集团生态圈优势，打造有温度的金融服务品牌，提供一站式综合金融解决方案。2022年上半年，集团个人业务营运利润同比增长9%至754.37亿元，占集团归属于母公司股东的营运利润的88.4%。寿险及健康险业务持续推进改革，推动业务高质量发展。2022年上半年，寿险及健康险业务营运利润稳健增长，营运利润589.93亿元，同比增长17.4%。平安产险业务稳定增长，品质保持健康水平。2022年上半年原保险保费收入1467.92亿元，同比增长10.1%，综合成本率97.3%。平安银行经营业绩稳健增长，2022年上半年，营业收入同比增长8.7%，净利润同比增长25.6%。

在医疗健康方面，中国平安创新推出中国版“管理式医疗模式”，协同金融主业发展。2022年上半年，公司持续落地医疗健康生态圈战略，实现健康险保费收入超700亿元；国内百强医院和三甲医院100%合作覆盖，合作健康管理机构数超10万家，合作药店数达20.8万家；平安智慧医疗累计服务187个城市、超5.5万家医疗机构，赋能超142万名医生。

在科技创新方面，核心技术能力不断深化，赋能金融业务发展。中国平安持续聚焦核心技术研究，打造领先的科技能力并广泛应用于金融主业和医疗健康领域。截至2022年6月末，公司科技专利申请数较年初增加4674项，累计达43094项，在人工智能技术领域、金融科技和数字医疗业务领域的专利申请数排名均为全球第一位。

“面对上半年复杂的外部环境和多重挑战，中国平安依然实现了营运利润和财务净利润两方面正增长，这还是来之不易的。”中国平安联席首席执行官兼首席财务官姚波在业绩发布会上表示。

展望下半年，姚波称，内外部宏观形势不确定性较大，虽然疫情较上半年已经有所改善，但是各地还有零星爆发，将影响到一些线下展业。另外宏观经济包括行业客户需求减弱，给经营带来一定挑战，中国平安将继续实施“综合金融+医疗健康”双轮驱动战略，同时抓住医疗方面的机遇，坚持稳定增长。

(责编：罗知之、吕骞)

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