数字人民币（试点版）App截图。

人民网北京8月24日电 （记者罗知之）“数字人民币支付服务升级啦！钱包添加银行卡，随用随充更便捷。”近日，数字人民币（试点版）App进行了服务升级更新。业内人士认为，这一设计既能在用户钱包余额不足时“无感”补足余额、提升用户支付便利，又能避免日常资金沉淀在钱包里，让用户得以享受银行账户利息。

根据数字人民币（试点版）App文字介绍显示，“随用随充”功能是指数字人民币钱包在已关联银行卡的情况下，在商户付款时若余额不足（包括在商户使用子钱包付款），将自动从已关联银行卡充钱至钱包并完成支付，充钱金额为当笔支付需补足部分。若关联多张银行卡，将按照银行卡顺序尝试充钱。

例如，用户要购买100元的商品，钱包余额中却只有90元，如果钱包已关联银行卡，系统将自动从关联银行卡中扣除10元充钱到钱包中并完成支付。当发生退款交易时，此前从银行卡中扣除的资金会原路退回至银行卡。

数字人民币（试点版）App页面提示，用户如果不想使用该功能，可通过“钱包管理-银行卡管理”路径关闭“银行卡扣款开关”，还可以调整银行卡扣款顺序。

(责编：罗知之、吕骞)

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