人民网记者 李栋

产业兴，“龙头”昂。7月下旬开始，江西省上饶市铅山县的蟠桃、猕猴桃进入收获期，颗颗果实变成当地致富“幸福果”，果香四溢下的铅山田畴展现出一幅少数民族地区丰产丰收的壮美画卷。

“我们每年就盼着品尝这里的蟠桃，今年顺便带回去给亲朋们品尝。”来自南昌的游客赵先生看着自己刚采摘的桃子说：“在这里一边体验采摘的乐趣，一边欣赏畲乡风光，感觉惬意得很。”

蟠桃种植是铅山县太源畲族乡的乡村振兴特色产业，由畲汉同胞共同种植。“目前，全乡已形成了近千亩种植规模，年产值达百万元，蟠桃成为了畲乡的‘富裕果’‘吉祥果’。”当地农业农村局相关负责人表示。

铅山县陈坊乡猕猴桃种植基地喜获丰收。受访者供图

脸上挂着丰收喜悦的不只是游客。进入8月下旬，在铅山县陈坊乡沽溪村村民罗会生家的40余亩猕猴桃种植基地里，成熟了的猕猴桃挂满枝头，清香可人。“今年是基地第5个收获年头，预计产量12000斤，产值约20万元。”罗会生说。

“今年的丰收来之不易。”铅山县委统战部常务副部长陈凌表示，面对持续干旱天气，铅山县委统战部牵头与32家单位持续深入开展对口支援工作，多措并举助力少数民族地区特色产业发展，保障了太源蟠桃、陈坊猕猴桃、天柱山百香果等夏季水果丰产丰收。

一时富不算富，支援项目注重长效才是长久之计。据了解，当地通过充分结合少数民族村（组）情况，有针对性的实施一批带动能力强的产业项目。

“通过积极协同乡镇、农业等有关部门，结合产业基地资源分布情况，科学谋划产业项目，积极培育少数民族地区‘一村一品’特色产业，发展了太源蟠桃、陈坊猕猴桃等特色种植产业，加快了少数民族地区群众共同富裕进程。”陈凌表示。

近期，受持续高温天气影响，我国南方多地出现重度气象干旱。铅山当地统战部门积极联系农业、水利部门，利用水泵抽水等方式灌溉，并邀请农技人员开展指导科学抗旱、病虫防治等工作。“我们旨在全力保障少数民族地区水果丰产丰收，让当地特色产业步入发展‘快车道’。”陈凌说。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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