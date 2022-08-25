人民网记者 杜燕飞

近年来，随着中国进一步扩大高水平对外开放，持续优化营商环境，提升投资便利化水平，外资企业与中国经济共成长，对中国经济社会发展起到了积极的推动作用。

8月24日，戴尔科技集团全球资深副总裁王利军做客人民网“人民会客厅”视频访谈栏目表示，戴尔进入中国24年来，从研发、采购、生产到供应链等各环节加速实现本地化，满足消费者不断增长的需求，提升本土企业发展韧性，构筑可持续绿色供应链，助力中国经济社会高质量发展。

戴尔科技集团全球资深副总裁王利军做客人民网。人民网 马天翼摄

人民网记者：24年来，戴尔一直秉持“在中国、为中国”理念。当前，戴尔在推动本土化进程中如何助力中国发展？未来又将如何在中国，为中国？

王利军：自1998年戴尔进入中国以来，我们跟随国家东南沿海四大经济特区的政策，在厦门建设了我们的总部和生产基地。在浦东开发开放的背景下，我们在上海成立了全球服务中心，并建立了研发团队。国家提出振兴东北和西部大开发战略，戴尔又在大连设立服务中心，在成都建立现代化工厂。

在我们供应链体系中，除了国际供应链企业以外，也有本地化供应链企业。我们在中国供应链生产的产品是供应全球的，也间接地带动了上百万人就业。同时，还推动本地供应链向绿色方向发展，帮助本地供应链实现绿色化。此外，我们在中国很大一部分人员在做售后服务体系，为每一个消费者在全国范围内提供更好的服务，这是一个很大的供应链体系，也是一个很大的服务体系。从某种角度上讲，我们是生产服务给我们的客户和消费者。

人民网记者：当前，中国强调供应链产业链的安全稳定。在推动中国上下游产业链、供应链发展方面，戴尔有什么样的举措？

王利军：戴尔直接及间接排放量仅占整体碳足迹的2%，更多的实际上是相关的供应链所带来的碳排放，大多数碳排放量来自我们的供应链上游及已售出产品的使用。为此，戴尔与供应链上下游配合，推动如何减少碳排放，推动整个供应链绿色环保、可持续发展。

比如，戴尔供应链通过风险评估、供应商调查或审核、纠正行动和能力培养四个要素，推动供应链的持续改进和发展；帮助供应链合作伙伴设定年度以及中长期的减排目标，并提供资源、主题项目和培训来帮助供应商培养关键技能，帮助供应商定位及改进环境隐患，践行环境承诺。

当前，中国供应链蓬勃发展，中国本地企业正积极参与到全球竞争和供应链体系中。我们也在积极推动本地企业围绕供应链不断地提升自身供应、生产、管理、数字化能力，更好地实现碳达峰、碳中和目标。

人民网记者：IDC最近发布的报告显示，2022年第二季度全球传统PC出货量同比有所下降，尽管市场需求暂时减弱，但PC未来5年的增势仍获IDC看好。您认为，目前有哪些利好因素可以推动PC市场的持续增长？在此背景下，戴尔将如何满足消费者不断增长的消费需求？

王利军：尽管2022年第二季度全球传统PC出货量同比有所下降，但这也只是一个调整。新冠肺炎疫情也间接推动了中国新一轮的产业数字化变革，使得商用PC应用场景不断丰富，升级迭代速度不断提升，市场需求也在不断被激发。也倒逼企业重新思考如何让自己的企业发展更具有韧性。

同时，随着经济发展和公众对技术的追求，电脑已经成为生活必需品，无论是CPU、GPU，还有内存、处理能力，它的屏幕解析度、刷新率，都是不断提高的，这就带来了很多市场机会。此外，由于疫情防控的要求，激发了居家办公和在线教育常态化，这种新兴生活方式有力拉动了PC市场需求。

在产品方面，我们的产品线比较适合消费者。比如，“外星人”是高端游戏品牌，无论是处理能力、刷新率、高清晰度屏幕，还是整体带来的感受，可以满足消费者娱乐需求。与此同时，很多新的产品、新的技术在推出。比如，DDR5的推出，能更好地提升整个PC的性能。我们通过丰富的产品组合和灵活定制化的服务，帮助更多的中小企业及新兴客户实现数字化转型和生产力转型。

戴尔科技集团全球资深副总裁王利军做客人民网。人民网 马天翼摄

人民网记者：目前，在碳达峰、碳中和背景下，各大科技企业都在积极推动节能减排。对此，您觉得科技公司可以发挥哪些作用？戴尔在支持中国绿色经济发展方面，采取了哪些举措？

王利军：目前，戴尔直接及间接排放量仅占整体碳足迹的2%，大多数排放量来自我们的供应链上游及已售出产品的使用下游。从2011年到2020年，我们将整个产品组合的能源强度降低了76.7%。

与此同时，作为一个全球性公司，2019年,戴尔宣布了到2030年的ESG（环境、社会、治理）目标。其中，推动可持续发展部分的目标为：到2030年，客户每购买一件产品，回收一件与之相当的产品；产品原料一半以上来自回收材料或可再生材料；所有产品包装100%使用回收材料或可再生材料。

基于此，戴尔在全线产品的技术革新和材料开发方面，尝试新材料、研发新工艺。比如，ALIENWARE（外星人）品牌全包装选择可回收材质，其中内包装为92%可回收再利用材料，25%来自海洋回收塑料制作而成。推出Concept Luna概念，让PC内部的组件触手可及、易于更换并可重复利用，希望产品有更长的生命周期，从而节约资源、让更多的循环材料流通于经济之中。

除了在产品设计上，戴尔也一直推动产业链绿色发展，减少碳排放。2021年11月，在国家工信部发布的工业产品绿色设计示范企业（第三批）名单中，戴尔名列其中。在国家工信部公布的《“能效之星”装备产品目录（2021）》中，戴尔产品也入选。

人民网记者：对于现在科技不断的迭代，电子垃圾如何让它变废为宝，在这方面戴尔有什么样的思考？

王利军：更好地回收电子产品，这是减少碳排放的非常有效的途径。在回收电子产品中需要注意的方面：一是设计的产品要更容易维修。二是在回收之前可以让产品的生命周期增长，甚至屏幕也可以再继续被利用。三是希望在2030年每卖一台设备就可以回收一台设备。

在操作过程中，我们通过降低维修及翻新难度、延长产品生命周期、减少并优化物料使用、降低回收难度、采用可持续性业务模式等六个途径发展循环经济。比如，我们与回收行业合作，了解如何降低回收难度；我们减少螺丝的使用，用简单的卡扣代替粘合剂与胶水；我们还限制了油漆和涂料的使用，因为它们会影响可回收性。

人民网记者：据了解，戴尔每年有戴尔科技峰会，今年戴尔科技峰会即将召开，将关注哪些主题？

王利军：经过新冠肺炎疫情，企业更关注的是如何让自己的企业更有韧性，包括业务、管理、生产力、数据安全、可持续发展的韧性。我们希望通过举办这次活动，探讨如何通过数字化、智能化打造高韧性企业模式，并推动中国企业的数字化变革和转型发展。

(责编：乔业琼、吕骞)

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