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中国科学家首次荣获国际模式识别最高奖

2022年08月25日09:58 | 来源：人民网
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人民网北京8月25日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，第26届国际模式识别大会8月22日在加拿大蒙特利尔市开幕。在开幕式上，国际模式识别协会主席宣布，该会决定将今年的国际模式识别领域最高奖——傅京孙奖颁授于中国科学院院士、中科院自动化研究所智能感知与计算中心主任谭铁牛研究员，以表彰他在模式识别领域所取得的杰出成就。这是该奖自1988年设立以来首次颁授于北美和欧洲地区以外的学者。

中国科学院院士、中科院自动化研究所智能感知与计算中心主任谭铁牛。中科院供图

傅京孙奖由国际模式识别协会设立，以国际模式识别学科的开拓者、已故美籍华人科学家傅京孙教授的名字命名，每两年评审一次，经同行提名、专设的评审委员会评审并经协会理事会批准产生获奖人，每次奖励一人，旨在表彰学术成就卓著、为国际模式识别学科发展做出突出贡献的健在的学者，是一项终身成就奖，是国际模式识别领域的最高奖，也是人工智能领域的重要学术奖项。在今年之前，已有17位学者获得此殊荣，他们均是国际模式识别和人工智能领域的著名学者，均来自北美和欧洲地区。谭铁牛研究员是第一位来自北美和欧洲地区以外的获奖者。

模式识别旨在研究和实现人类的感知、识别和判断能力，是人工智能的基本研究内容。谭铁牛长期从事模式识别和人工智能相关领域的研究，是虹膜识别、步态识别等模式识别研究的开拓者，他的研究成果已被广泛应用于一些重要的国计民生领域。他是中国科学院院士、英国皇家工程院外籍院士、发展中国家科学院院士、巴西科学院外籍院士，曾任模式识别国家重点实验室主任、中科院自动化所所长和中国科学院副院长，是我国模式识别和人工智能领域的领军人物。

(责编：赵竹青、吕骞)
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