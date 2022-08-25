原标题：携手迈向智慧水利新阶段，新华三集团与东华软件达成战略合作

8月23日，紫光股份旗下新华三集团与东华软件股份公司（以下简称东华软件）在北京举行战略合作协议签约仪式，新华三集团副总裁、数字政府事业部总经理李子威，东华软件副总裁金伟等双方领导出席本次签约仪式。未来，双方将深化合作、携手共进，整合优势技术和能力打造联合解决方案，以自主创新的技术构筑水利数字化、智能化变革的坚实底座，共同引领水利高质量发展的新征程。

在新华三集团创新体验中心，金伟一行全面了解新华三在“云智原生”战略的深化之年，如何以全面升级的前沿技术、产品和解决方案构建“数字大脑”，以全面领先的数字化能力释放数据价值、赋能应用创新。同时，金伟重点了解新华三近年来通过构建智能数字平台打造的一系列丰富的水利水务业务场景化应用，详细听取新华三在智慧水利建设事业上实施的众多典范转型工程，对新华三赋能智慧水利发展的深厚实力给予高度评价。

新华三集团与东华软件曾经共同服务于水利部及各地重大水利数字化项目，并在吉林、湖南、云南等地携手打造众多智慧水利示范性工程，具备丰富的合作经验和成果。李子威表示，在达成战略合作之后，双方将进一步深化合作，依托新华三“数字大脑”的全栈能力承载数字孪生流域、“2+N”水利业务应用等智慧水利解决方案，全面引领解决方案的合作验证、优化和技术开发，期待双方未来打造更多具备领先示范价值的智慧水利工程。

东华软件总部设立在北京，全国拥有60余家分支机构，员工规模超万人，以应用软件开发、计算机信息系统集成、信息技术服务为主要业务，拥有1500多项自主知识产权的软件产品。金伟表示，在助力智慧水利的发展进程中，东华水利团队能够全面提供水资源、防汛抗旱、水利工程、城市水务、农村水利、水文业务等多类行业软件服务，在水资源开发利用、水环境监管治理、防汛抗旱减灾、城市水务综合管理、水利引调水工程等业务领域，为各级部门提供水利信息化系列解决方案。未来期待携手新华三集团，共同助力水利数字化、智能化建设，共建智慧水利优秀样板。在“云智原生”的深化之年，新华三集团将以“数字大脑”全栈能力践行兴水利、惠民生的使命，与东华软件等合作伙伴携手与共，为智慧水利的变革筑造坚实的数字化平台，为新时期水利现代化发展提供科技支撑。

(责编：曹淼、李源)

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