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交通运输部：全国已有10余个城市允许自动驾驶汽车商业化试运营

2022年08月25日12:04 | 来源：人民网
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人民网北京8月25日电 （记者王连香）今日，交通运输部召开8月份例行新闻发布会，交通运输部运输服务司副司长韩敬华介绍，近年来，随着人工智能、5G通信、大数据等新技术快速发展，自动驾驶汽车加快推广应用，逐步由研发测试转入实际运营。目前，全国已有10余个城市允许自动驾驶汽车在特定区域、特定时段从事出租汽车、城市公共汽（电）车等商业化试运营，应用规模不断扩大。

韩敬华介绍，为规范自动驾驶汽车在运输服务领域推广应用，切实保障运输安全，交通运输部坚持统筹发展和安全，认真总结各地示范运营经验做法，系统梳理地方政策要求，经深入调查研究，组织专家研讨论证，起草了《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》（以下简称《指南》）的征求意见稿，围绕运营单位、车辆、人员、安全制度等核心要素，从事前安全条件、事中安全保障、事后监督管理等环节，提出了使用自动驾驶汽车参与运输服务活动、从事实际市场经营的基本要求，分场景明确了相关发展导向，目的就是在保障运输安全的前提下，有序引导自动驾驶汽车在运输服务领域规范化推广应用，最大限度防范运输安全风险，切实保障人民群众生命财产安全。

韩敬华表示，目前，交通运输部已将《指南》征求了交通运输行业、相关部委，以及部分汽车生产企业、高新技术研发企业和汽车检测机构的意见。这次公开征求意见，是进一步广泛听取社会各界意见建议，为下一步修改和完善《指南》提供支撑。

(责编：王连香、吕骞)
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