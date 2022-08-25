原标题：长城汽车柠檬DHT发力自主混动“加速跑”

近年来，汽车混动市场呈蓬勃发展之势。其中长城汽车柠檬混动DHT就是全新一代混动技术路线的代表作之一。其混动系统是怎样炼成的？又做了哪些核心技术攻关和创新？

对此，长城汽车近日于河北保定哈弗技术中心展开了柠檬混动DHT深度拆解与专业解读，分别就柠檬混动DHT的顶层技术路线、DHT模块及混动专用发动机模块的特点优势做了分享介绍。

长城汽车DHT混动总工程师黄振扬用三个关键词，即主流、先进、有创造力，概况了柠檬混动DHT的价值与地位。他强调，柠檬混动DHT系统采用主流的双电机串并联混动方案，做到了发动机、变速箱、电机电池、整车集成的完全自主开发，并且在前人的肩膀上实现了平行轴两挡双电机串并联的创新突破。

长城汽车混合动力系统副总工程师陈淑江表示，柠檬混动DHT是以“七合 ”高效能多模混动总成为核心构建的混合动力技术体系。他说：“双电机DHT模块是这套混动系统的灵魂，柠檬混动DHT系统通过复杂的控制策略能够在多种工作模式间智能切换完全是依靠它来实现的。其保证了最优系统效率的同时，又提供了最强的动力性能，可以在全速域全场景下实现高性能、高效能。”

为提高总成综合效率，长城汽车柠檬混动DHT使用定轴轮系，拖曳扭矩比行星系低；两挡结构，EV模式拖曳扭矩来自同步器，比离合器拖曳减少50%以上；电子泵直接控制离合器，无机械泵，损耗更低；自主开发全新低粘度润滑油，减少整体搅油能量损失。同时，相较传统燃油车辆，混动用户对车辆静谧性的体验更敏感，所以柠檬混动DHT在静谧平顺性方面也做了诸多技术优化。通过自主软件设计及标定，通过扭矩补偿、主动调速等方法，使各工作模式切换平顺安静；电机采用非等气隙设计、转子三段斜极设计，齿轮采用高重合度设计，MCU采用主动减震功能等设计，降低运转噪音。

长城汽车蜂巢动力研究院副院长贾楠介绍了搭载在柠檬混动DHT系统的混动专用发动机的研发初衷及全球化进程。“走向全球化的过程中，合规合法是长城汽车首先要考虑的，为了应对各个区域和国家的不同标准，我们各个维度都是按照最严标准来开发的，所以我们的产品可以满足最恶劣的环境。虽然在很多用车环境下这其实是一种性能过剩，但对消费者而言获得了更高的安全系数。目前，柠檬混动已经成功进入澳大利亚，东盟和东欧，后面我们马上会进入南美和欧洲市场。”他说。

未来，长城汽车将继续以“每天进步一点点”的精神持续对柠檬混动DHT技术进行迭代升级，赋能车型，为消费者带来更优的混动驾驶体验。

(责编：董童、李源)

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