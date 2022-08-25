原标题：造物节发布“淘宝创业20条”，00后商家数接近100万

8月24日第7届造物节开幕，首次落地广州，首次在“创造力大展”基础上为全网中小创业者增设“创新创业大会”。

“我们希望每年一度的造物节，能给大家带来无奇不有的酷炫，还希望把造物节办成一个创业者彼此分享、相互学习、共同成长的平台。”阿里巴巴国内数字商业板块总裁戴珊在创新创业大会主论坛上表示。

今年，线上线下共计28万商家报名参加了造物节活动，是历年多最多的一次。与之对应，“入淘”创业人数呈现持续增长态势。数据显示，截至7月31日过去一年里，淘宝天猫净增了近120万商家，增量与增速均翻了一倍多。

年轻人是造物节的创新主角、淘宝的创业主力。在淘宝上，90后00后商家数合计400万，其中，00后商家数已经接近100万。根据清华大学经管学院与阿里研究院对造物节小微商家的调研和测算，国内18-30岁的年轻人，差不多每80个人里就有一个淘宝卖家。

7年来，造物节作为一个窗口，见证了年轻人把传统文化融入现代人生活美学，用高科技造物“预见未来”。在造物节背后，许多年轻人开淘宝店启动人生的第一次创业，并带动更多人创业就业。

今年造物节大展，清华大学未来实验室将带来自研的“脑机绘梦”系统，这个前瞻性项目希望探索未来服务抑郁症患者、自闭症儿童等群体的可能性；返乡女大学生刘思蔚和桂林240位绣娘带来的一顶醒狮机车头盔，串联了文化传承与乡村振兴两个时代主题。

本次创新创业大会，新消费、绿色健康、科技、内容文化4场分论坛，既顺应了高质量发展的方向，也对应着在淘宝快速上升的行业新趋势。

“万能的淘宝”是一个生态，全品类供给和长尾特色市场，容纳了年轻人天马行空的想象力和创造力。一代代年轻人持续“入淘”创业，精心耕耘，造出万千好物、神物，也为淘宝生态注入了源源活水。

上述调研指出小微企业“敏捷创新”的新趋势：从细分市场切入，满足特定群体小众个性化需求，产品飞速迭代，企业小步快跑。淘宝数据显示，过去两年，淘宝天猫新增了2100多个实物商品叶子类目，并从中产生了超过100条过亿新赛道；淘宝日均在线新品达1.8亿个。

造物节已经连续举办七年，被业内誉为年轻人创新创业第一平台，不仅展示了丰富的想象力，还创造出了多条引领潮流的趋势赛道。曾在造物节走红的汉服、JK和Lolita，在淘宝，从小众需求变成了百亿体量的“三坑”市场。

增设创新创业大会，意味着造物节由年轻人的创意场，演化升级为年轻人和中小商家创新创业的交流场和孵化场。

“有服务的文化，坚持你的初心，保持乐观的精神，笑对每一天，找到你的同行人。”戴珊向现场1000多位中小创业者分享创业心得：梦想驱动、用户导向、乐观坚定、持之以恒。

据了解，淘宝今年将重点把腰腿部中小商家的成长体系建立起来，让商家能在手淘经营全盘生意。

本次创新创业大会，淘宝发布了“创业20条”，聚焦降低经营门槛、减轻经营成本、提高经营能力等3个方向，助力中小商家成长和品牌孵化。大学生创业单设专项，淘宝与教育部相关部门合作的“大学生电商创业就业季”已经上线。

以上20条措施部分已经开始实施。数据显示，截至7月31日的一年里，超过170万淘宝中小商家的年成交额同比增速超过100%；今年二季度，超过2万新入驻淘宝天猫商家在3个月内成交额破百万。

(责编：曹淼、李源)

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