新华网北京8月25日电（王莹）记者从中国科学院获悉，在日前开幕的第26届国际模式识别大会上，国际模式识别协会主席宣布，将今年的国际模式识别领域最高奖——傅京孙奖颁授于中国科学院院士、中科院自动化研究所谭铁牛研究员，以表彰他在模式识别领域所取得的杰出成就，这是该奖自1988年设立以来首次颁授于北美和欧洲地区以外的学者。

傅京孙奖由国际模式识别协会设立，以国际模式识别学科的开拓者、已故美籍华人科学家傅京孙教授的名字命名，每两年评审一次，经同行提名、专设的评审委员会评审并经协会理事会批准产生获奖人，每次奖励一人，旨在表彰学术成就卓著、为国际模式识别学科发展做出突出贡献的健在的学者，是一项终身成就奖，是国际模式识别领域的最高奖，也是人工智能领域的重要学术奖项。在今年之前，已有17位学者获此殊荣，他们均是国际模式识别和人工智能领域的著名学者，来自北美和欧洲地区。谭铁牛院士是第一位来自北美和欧洲地区以外的获奖者。

模式识别旨在研究和实现人类的感知、识别和判断能力，是人工智能的基本研究内容。谭铁牛院士长期从事模式识别和人工智能相关领域的研究，是虹膜识别、步态识别等模式识别研究的开拓者，他的研究成果已被广泛应用于一些重要的民生领域。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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