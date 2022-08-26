新华社北京8月26日电（记者吴雨）记者26日从中国人民银行获悉，日前人民银行、国家发展改革委、财政部、生态环境部、银保监会、证监会印发了《重庆市建设绿色金融改革创新试验区总体方案》。方案提出，经过5年左右努力，在重庆市基本建立组织多元、产品丰富、政策有力、市场运行安全高效的绿色金融体系。

记者了解到，方案从培育发展绿色金融市场体系、建立绿色金融与绿色产业融合发展体系、建设数字化绿色金融基础设施、加强绿色金融跨区域合作、建立绿色金融改革创新保障体制等多个方面作出安排，充分发挥绿色金融在促进生态文明建设、推进长江经济带绿色发展中的积极作用。

方案提出，将建立可满足能源、建筑、交通、制造和农林等主要产业绿色低碳发展的投融资服务体系和配套激励机制，支持重庆市碳排放强度持续下降，为金融助推长江经济带乃至全国经济绿色低碳发展树立典范。

(责编：白宇、赵欣悦)

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