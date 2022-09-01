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中央猪肉储备投放力度加强，猪肉价格未来走势如何？

2022年09月01日15:18 | 来源：人民网
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人民网北京9月1日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，为切实保障中秋、国庆节日猪肉市场供应和价格稳定，近日国家发展改革委价格司指导各地发展改革委抓紧部署，9月份加大政府猪肉储备投放力度。目前各地正按照工作部署，积极准备投放猪肉储备。

国家发展改革委表示，今后一段时间，国家发展改革委将会同有关部门分批次持续投放中央猪肉储备，并指导各地联动投放地方猪肉储备。同时，建议养殖(场)户合理安排生产经营，保持正常出栏节奏；相关企业有序释放猪肉商业库存，增加市场供应。

5月20日，新发地市场的肉类批发商户在摊位上工作。新华社记者 李欣 摄

什么是中央储备肉？

投放中央储备肉是在出现突发危机事件时平抑肉价的重要手段，即通过国家储备调节市场供需，以保障民生和维护社会稳定。我国于1979年正式建立中央储备肉制度，到了上世纪80年代中期，中央开始改革和完善储备肉制度，这一制度逐步成为实施宏观调控的重要手段。

建立储备肉制度的目的主要有两个，一是在发生自然灾害、重大卫生和公共安全等突发事件的时候，有力保障人民群众基本生活的需要；二是通过储备肉的投放，有效地稳定市场、平抑物价，避免价格过快上涨。

猪肉价格走势如何？

据农业农村部信息中心和山东卓创资讯股份有限公司联合监测，8月22日-8月26日，16省（直辖市）猪肉价格总指数的周平均值为每公斤28.37元，环比上涨4.0%，同比上涨46.7%，较上周扩大11.8个百分点。

农业农村部信息中心指出，开学季临近，北方部分区域学校食堂提前备货，同时养殖端看涨惜售情绪加重，减少生猪出栏量，加之局部区域存在小体重猪源二次回圈增重现象，亦导致供应收紧，支撑生猪及猪肉价格上涨；临近周末，猪肉价格涨至高位，终端消费需求减少，部分区域猪肉价格止涨企稳，个别区域微幅回落。

此前，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖在国新办举行的新闻发布会上表示，尽管近期猪肉价格较快上涨，但是生猪产能目前来看总体处于合理水平，加之市场调控引导加强，有利于稳定供求关系，猪肉价格大幅上涨可能性不大。

(责编：申佳平、高雷)
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