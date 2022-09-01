人民网北京9月1日电 （记者乔雪峰）近年来，在政策加持下，我国新能源产业蓬勃发展。以产销两旺的新能源汽车行业为例，除了造车新势力持续加码，传统车企也不甘示弱，跨界厂商加入战局。

中汽协发布的数据显示，7月国内新能源汽车销量同比增长1.2倍，至59.3万辆，继续保持高速增长势头，市场占有率达到24.5%。

多位业内人士表示，当前，互联网发展进入平台期，增速放缓，创业窗口期结束，逐渐成为传统产业。底层技术周期带来热门行业交替，碳中和、新能源汽车、人工智能、生物医药、芯片正逐渐成为新的五大黄金产业，正在形成新的人才虹吸，引发职场大迁徙。

“越是高速发展的行业，对人才的争夺越激烈。2022年上半年，新能源汽车行业职位量增速同比翻倍。”近日，脉脉创始人兼CEO林凡在第八届中国广州国际投资年会上表示，新能源行业的成长空间较大、确定性较高，发展前景广阔，同时新能源汽车的爆发也持续为上下游产业链带来更多增量空间。

光伏发电也是新能源产业的热点之一。根据《中国可再生能源发展报告2020》数据，到2025年，预计新能源发电装机占发电总装机的50%以上。

随着新能源产业的持续爆发和产业链逐渐完善，相关企业对人才需求数量不断增加，职位类型也更加多元。林凡认为，未来，新能源产业是黄金产业，对职场人来说孕育着新机遇。2022年上半年，职位量同比增速TOP3的行业分别是新能源发电、电子、新能源汽车。其中，新能源发电的岗位需求增长221%，新能源汽车的岗位需求增长100%。

解决人才缺口问题，引进人才和留住人才是关键。随着职场个体意识崛起，人才在择业时也不再单纯参考薪酬，而是有了更多元的价值理念和判断标准。

林凡表示，在职场迁徙中，对于人才缺口较大的新能源企业来说，实现企业与员工平等对话、完善组织管理、建设良好的雇主口碑，已经成为企业成功吸引人才、留住人才、充分发挥人才效能的重要途径之一。

(责编：王仁宏、高雷)

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