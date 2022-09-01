原标题：《中国建筑业年度报告（2022）》重磅发布，探索建筑业高质量发展之路

由中建政研智库专家团队精心编制的《中国建筑业年度报告(2022)》(以下简称《报告》)重磅发布。《报告》旨在从国家经济及产业发展的战略入手，分析建筑行业未来的市场走向，挖掘建筑行业的发展潜力，预测建筑行业的发展前景，助力建筑业的高质量发展。

本《报告》从2021年全国建筑业发展环境、基本情况、区域市场格局、重点细分行业发展情况进行分析，剖析了八大建筑央企经营情况、2021年建筑业资本运营和并购重组的大事件，展望2022年中国建筑业发展趋势。《报告》是系统分析2021年度中国建筑业发展状况的著作，对于全面了解中国建筑业的发展状况、开展与建筑业发展相关的学术研究和实践，具有重要的借鉴价值，可供从事建筑业相关的政府部门、科研机构、建筑企业等相关人员阅读参考。

2021年是“十四五”开局之年，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，中国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，主要指标实现预期目标，国民经济持续恢复发展，中国建筑业也取得了良好成绩，但受宏观经济发展态势、疫情防控、上游建材价格上涨等因素影响，2021年的中国建筑业发展整体态势有喜有忧。建筑行业总产值实现 11.04% 的增长，迈上29万亿的发展台阶，但上游钢材、水泥价格上涨影响较大，建筑业增加值仅上涨 2.1%、低于 GDP8.1%，增幅6个百分点，建筑业增加值占 GDP 比重维持 7% 以上的高位，建筑业支柱产业地位依然稳固。建筑企业签订合同额逐年增加，新签增幅有所回落，疫情持续影响对外承包工程业务，行业利润总额增速和产值利润率双创新低，建筑业企业单位数量增加，从业人数持续减少。

中建政研智库团队结合多年来大量服务建筑企业的经验，出品的这部《中国建筑业年度报告(2022)》著作，从发展环境、区域布局、市场经营、趋势研判等多个维度，全面解读了建筑业的发展情况，为建筑企业准确把握行业发展态势、洞悉行业竞争格局及市场商机、正确制定企业竞争战略和投资策略，提供准确的市场情报信息及科学的决策依据。

《报告》中指出，中国城镇化的加速发展，给建筑业带来了巨大的发展空间和前所未有的发展机遇。与城镇化相关联的高速铁路、城际铁路、高速公路、城市轨道交通、城市改造等基础设施建设显现出持续增长的趋势。作为建筑行业的领头羊——八大建筑央企(中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国交建、中国中冶、中国能建、中国电建和中国化学)发展备受瞩目。从2021年新签合同额数据来看，八大建筑央企五个梯队的格局基本没有发生变化，值得关注的是通过混改并购发展起来的绿地大基建，广西建工、贵州建工、江苏省建、西安建工是其内部龙头企业。

由此可见，建筑央企强势增长，市场集中度逐步提升，行业的引领作用进一步凸显。“十四五”是国家深化推进从高速增长向高质量增长转型的关键阶段，建筑龙头企业带动的产业结构优化重组会成为“十四五”期间的行业发展主题。

在高质量发展背景下建筑企业转型升级才能赢未来。中建政研智库致力于持续引领行业变革，在服务数千家建筑企业的实践中总结提出“建筑业+”的新发展理念，指导建筑企业提升供给高质量产品和服务的能力，提升产业链水平和竞争力，加快转型升级，实现高质量发展。同时在总结超过300个案例和多年咨询服务积累的经验，提出“七六五四三二一”方法论模型，帮助地方政府投融资平台公司解决转型问题，顺利实现国有资本投资/运营公司转型。

《报告》的内容丰富、数据翔实、亮点纷呈。结合对2021年建筑业现状的分析，展望建筑业发展趋势，透视行业发展变化。《报告》不仅对建筑央企、地方建筑国企、民营建筑企业、地方平台公司等类别的企业指明了明确的发展方向，而且从双碳背景、政策驱动、科技发展的角度，分析了建筑业企业呈“K”字型发展的趋势预判以及“强身健体”的战略举措。未来建筑业将从追求高速增长转向追求高质量发展，从“量”的扩张转向“质”的提升，走出一条内涵集约式发展新路，推动建筑业的工业化、数字化、智能化、绿色化发展。

作为中国新时代的新型智库，投资建设领域综合服务运营商，行业生态圈的构建者、推动者和引领者，中建政研集团立足投资建设领域，做地方政府的“参谋”、行业组织的“合作伙伴”、建设单位的“护航者”、建筑企业的“好管家”、金融机构的“搬运工”、产业相关供应商与运营商的“攒局者”，为行业提供立体性、全方位综合服务，引领行业变革，为客户提供专业、系统、集成服务，助力区域经济高质量发展，为国家富强做贡献!围绕建筑企业发展、市场开发等面临的诸多问题，中建政研集团整合政府、专家、市场、合作伙伴等多方优质资源，针对行业研判、市场经营、区域布局、竞争情报、创新发展等领域，组织开展重大研究与决策咨询，为企业战略决策、市场开发以及创新发展提供定制化研究服务，助力企业高质量发展。

《中国建筑业年度报告(2022)》是中建政研智库重要成果，是中建政研引领行业变革、寄情行业、践行使命的有力体现，更是建筑领域从业者把脉行业不可或缺的重要工具。中建政研已经形成一套完整、立体的智库体系，多年来服务地方政府、建筑企业、建设单位、金融机构等，提供科技、咨询、教育、生态、资本等服务。作为政策的落地者、行业的践行者，中建政研智库通过参与立法研讨、承接国家课题、助力政策研究、发布行业报告、编撰行业图书、输出行业观点、举办行业论坛、组织专题沙龙、传授专业知识、提供权威咨询等举措，推动项目落地，为企业保驾护航，服务行业与区域发展，为国家治理体系和治理能力现代化作出贡献。

(责编：曹淼、李源)

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