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两部门组织遴选智能体育典型产品和应用解决方案

2022年09月01日16:06 | 来源：人民网
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图片来源：工业和信息化部官网

人民网北京9月1日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为发挥新一代信息技术在体育行业的赋能带动作用，推进国民健康事业智能化升级，助力经济社会发展，工业和信息化部、国家体育总局近期组织开展智能体育典型案例征集工作。

据了解，此次征集将以培育壮大智能体育消费新业态，加强信息消费与体育消费跨界融合为导向，围绕智能体育产品、智慧体育场馆解决方案、智能户外运动设施解决方案和运动健身APP及平台等方向，征集并遴选一批技术先进、成效显著、可推广的智能体育典型产品和应用解决方案。

其中，智能体育产品，包括但不限于运动手表、运动手环、跑步机、动感单车、智能运动服饰、智能骑行装备、智能水上运动装备、智能潜水装备、智能健身镜、智能钓具、电子竞技等智能体育产品，以及人体健康信息监测、动作捕捉、运动统计、运动健身指导、运动方案定制与推荐、智能模拟训练等应用解决方案。

智慧体育场馆解决方案，包括但不限于智慧体育馆、智慧健身中心等解决方案，以及支撑智能赛事、智能观赛、智能安检、智能疫情防控、虚拟体育比赛、智能体质检测、机器人服务等场景的应用解决方案。智能户外运动设施解决方案，包括但不限于智能体育公园、智能步道、智能跑道、数字马拉松、数字骑行、智慧休闲运动社区等解决方案，以及支撑智能运动指导、智能户外体质检测、运动量监测、光影互动、人员流量监测等场景的应用解决方案。

运动健身APP及平台。包括但不限于在线运动健身课程、智能模拟体育训练、运动健身游戏、营养健康管理等APP及平台，以及在线运动健身场景的应用解决方案。

据了解，申报主体应在中华人民共和国境内注册、具备独立法人资格，具有较好的经济实力、技术研发和融合创新能力，在质量、安全、信誉和社会责任等方面无不良记录。允许以联合体方式参与申报，联合单位不超过3家。产品及应用解决方案要服务全民体育和运动健身需求，具有较高技术水平和智能化解决能力，能发挥新一代信息技术的支撑和驱动作用，体现较强的代表性、示范性、创新性和可推广性。

(责编：申佳平、高雷)
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