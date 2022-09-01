人民网北京9月1日电 （记者申佳平）“‘一老一小’是家事、国事、天下事。”9月1日，在国新办举行的国务院政策例行吹风会上，国家发展改革委副秘书长苏伟指出，受新冠肺炎疫情等因素影响，部分养老托育服务机构可持续经营受到很大冲击，普遍面临经营成本上升、人工租金上涨、防疫开支增加等突出问题。亟需采取有力措施来纾困扶持，帮扶养老托育服务业能够渡过难关、恢复发展，为行业保存有生力量。

“随着人口老龄化趋势加快和三孩生育政策实施，人民群众对于养老托育服务的需求日益增长、日益旺盛，对行业健康高质量发展也提出了更高要求。”苏伟表示，解决好“一老一小”的问题，是以人民为中心发展思想的重要体现，养老托育服务业的长期健康发展，关乎积极应对人口老龄化国家战略和三孩生育政策的实施，关乎国家“十四五”重大民生承诺的兑现，也关乎到千家万户的幸福。

“两减免、四支持”积极回应市场关切

近日，国家发展改革委、教育部、科技部等13个部门联合印发《养老托育服务业纾困扶持若干政策措施》（以下简称《政策措施》），在房租、税费、金融、防疫等多方面提出了一揽子政策措施。

苏伟表示，《政策措施》提出的具体措施主要有6个方面、26条。概括起来即“两减免、四支持”。

“两减免”，主要指房租减免、税费减免。房租减免措施主要包括，减免养老托育服务中小微企业和个体工商户承租国有房屋租金和非国有房屋租金等；税费减免措施主要包括，对于符合条件的养老托育服务机构实施“六税两费”减征、社区家庭服务业税费优惠、增值税留抵退税、用电用水用气用热优惠。

“四支持”，主要指社会保险支持、金融支持、防疫支持和其他方面的支持。其中，社会保险支持措施主要包括，延续实施阶段性降低失业保险、工伤保险费率，阶段性缓缴养老保险、失业保险、工伤保险的单位缴费部分，灵活就业人员可以自愿缓缴等一系列的支持政策。金融支持政策主要包括，开展普惠养老专项再贷款试点，对符合条件的养老托育服务机构贷款延期还本付息、贷款贴息、融资增信、延期收取保费、支持发行公司信用类债券等支持政策。防疫支持主要包括，对养老托育服务机构在物资调配、转运隔离、医疗救治、核酸检测以及防疫物资和消杀方面支出等方面予以支持。其他支持措施包括，加大养老托育设施的建设、提供心理疏导的支持服务、对家政企业参与养老托育服务也给予支持，支持探索养老托育新业态新模式，探索发放养老托育服务的消费券，支持共建产教融合实训基地等一系列政策支持。

苏伟表示，所有政策措施，都是针对当前养老托育服务业面临的特定困难，积极回应市场主体的呼声和关切，既有利于帮助相关市场主体能够降低成本、纾困解难，又有利于切实帮扶养老托育服务行业能够渡过难关、恢复发展。

协同发力 三方面抓好政策落实

苏伟表示，促进养老托育服务业行业纾困发展政策的落实落地，需要各部门、各地方共同努力。《政策措施》对各地区各有关部门加强组织实施也提出了一些明确的具体要求，要求各地区明确各项政策措施的申请条件和实施路径，出台有针对性的专项配套支持政策，确保政策有效传导至市场主体；要求有关部门各负其责、加强配合，及时协调解决政策落实当中的难点堵点问题，主动回应社会关切；要求各行业组织要发挥桥梁纽带作用，加强指导服务，及时反馈行业发展的问题和政策落实的具体情况。

他指出，国家发展改革委会同有关部门坚持部门协同、上下联动，大力推动各项政策落实落地，帮助养老托育服务领域市场主体能够纾困解难，将重点开展三方面的工作。

一是抓解读，通过多种形式，持续强化政策解读和宣传引导，让托育养老服务领域相关市场主体能够知道政策，了解政策，用好政策，尽早享受到政策带来的红利。

二是抓落实，会同有关部门抓紧、抓实、抓细、抓好政策落实工作，加强工作协调调度，及时掌握各项措施的落实进展情况，对落实政策不及时、不到位的地方要加强督促指导，对各地区的成功经验和好的做法要及时总结推广。

三是抓研判，持续做好行业运行总体形势的分析，及时跟踪研判相关行业恢复的情况，同时要对政策措施的落实情况、落实效果作出评估。同时，要强化储备政策研究，做好政策储备。

直面问题 扶持行业可持续发展

苏伟介绍，全国已经有300多个地市级的城市（区）编制了“一老一小”整体解决方案，全方位整合资源力量，拿出土地、住房、财政、投融资、人才等“真金白银”政策包，促进养老托育服务高质量发展。

“这次出台的政策措施，主要是着眼于当前养老托育服务业面临的突出问题，坚持问题导向，有针对性地纾困扶持，为行业可持续发展提供有力支撑。”苏伟介绍，国家发展改革委将主要从三个方面来抓好落实。

一是要打好投资“组合拳”。将综合运用中央预算内投资、地方政府专项债券以及普惠养老专项再贷款等货币政策工具，支持养老托育服务设施建设和项目运营，充分发挥投资“四两拨千斤”的作用，带动地方政府投资和扩大社会投资。此外，以投资换机制，鼓励各地优先通过公建民营的方式，引导运营能力强的机构参与到设施建设和运营，有效减轻机构投入方面的压力。

二是鼓励社会力量参与。养老托育服务业处在发展初期，行业可持续发展还需要各方的广泛参与，实现多元化、多样化、多业态的融合发展。近年来，国家发展改革委积极引导国有、民营、营利性、非营利性等各方面的主体参与，鼓励发展居家社区机构、线上线下等多样化的服务，同时促进家政服务提质扩容，积极推动家政与养老托育融合发展。下一步，将鼓励引导家政企业积极参与规范化居家上门养老托育服务，有效提升社区居家养老托育服务水平。

三是加强专业人才培养。要加强“软”“硬”结合，积极推动养老托育服务机构依托职业院校共建产教融合实训基地，带动职业院校、养老托育领域龙头企业等培养行业所需的高水平技能人才，推动解决行业用人难的问题。

(责编：申佳平、高雷)

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