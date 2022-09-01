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服贸会为快递出海提速增效 菜鸟国际持续优化快线产品与海外仓建设

2022年09月01日16:56 | 来源：中国日报网
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原标题：服贸会为快递出海提速增效 菜鸟国际持续优化快线产品与海外仓建设

　　9月1日，以“服务合作促发展，绿色创新迎未来”为主题的2022中国国际服务贸易交易会（下简称“服贸会”）正式开幕。菜鸟携智慧国际货运系统、“极速版”国际快递服务、物流绿色减碳“黑科技”等亮相首钢展区。

　　当前，全球疫情起伏反复，不稳定因素增多，我进出口国外贸逆势而上，今年前7个月实现同比增长10.4%。国货品牌“组团”出海成新趋势，对跨境物流提出更高效、更稳定、更绿色等新要求。

　　菜鸟在此次服贸会上围绕绿色减碳，首次面向公众展示减碳“黑科技”——绿色物流供应链碳账单智慧平台，打造全链路减碳新模式。使用该智慧系统看板，商家可以随时一键生成物流全链路的“碳账单”，每个减碳环节清晰可见。据菜鸟统计，使用菜鸟低碳供应链的包裹，从仓库、分拣、派送、收件到回收全流程平均减碳180克。

菜鸟服贸会展台：首钢园5号馆5022（快递专区）

　　跨境电商呈现“小批量”“高频次”和“碎片化”特点，亟需高确定性的端到端跨境物流。此次参展的菜鸟智慧国际货运系统看板，可以实现货物从国内工厂到海外仓的流转过程中，每个运输节点的可视化与可追踪，全面提升物流稳定性；此外，菜鸟还推出中美海运港到仓“晚到必赔”、海外24小时极速提货等高效物流服务，为国货出海全面提效，平均为商家节约2-5天的运输时间。

　　菜鸟国际负责人表示，随着中国产业链高质量增长，品牌出海推动国际供应链转型。我们希望借助服贸会搭建的国际化平台，深度参与和支持全球数字贸易高质量发展，通过打造数智化的国际端到端物流履约服务，为“国货出海”拓展国际物流大通。

(责编：李源、曹淼)
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