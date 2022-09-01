合生创展：2022年上半年营业额达110.16亿人民币
人民网北京9月1日电 （记者王仁宏）8月30日，合生创展正式发布2022年中期业绩。
根据公告，2022年上半年，合生创展营业额达131.7亿港元（110.16亿人民币），较上年同期降18.06%；股权持有人应占溢利63.9亿港元，同比增长13.46%；毛利为30.64亿港元。
在销售业绩方面，1-6月，合约销售额为人民币168.6亿元。其中，物业合约销售约人民币154.62亿元，装修合约销售约人民币13.98亿元。
从销售占比看，物业发展仍为合生创展的营收主力。2022年上半年，该项业务贡献92.82亿港元的收益，占全部销售额中的70%。
其次，商业地产投资上半年收入为19.66亿港元，占销售额的15%；基建业务、物业管理及投资业务收入共计19.22亿港元，占销售额的15%。
具体到物业发展业务方面，合生创展于2022年上半年交付的总建筑面积约为47.3万平方米；有关交付及落成物业的整体平均售价为每平方米人民币14551元。
其中，北京及天津在售项目对整体销售表现贡献较大，上半年共有19个在售项目，售出建筑面积合共为31.47万平方米，账面值为人民币111.24亿元，占合约销售总额的66%。
在土地储备方面，至报告期末，合生创展土地储备2923万平方米。其中，地产板块土地储备约2170万平方米，一线城市（北上广深和临深区域）土储达1620万平方米，占比达75%。商业板块土地储备约753万平方米，一线城市（北上广深和临深区域）土储达717万平方米，占比达95%。
此外，在资产负债方面，今年上半年合生创展资产总值及负债总额分别为3288.99亿港元及2155.24亿港元，较2021年末分别下降5%及8%。于报告期末，合生创展流动比率为1.69；负债对资产比率（即负债总额对资产总值（不包括非控制性权益）的比率）为66%，净负债率为66%，相上年同期下降4%。
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