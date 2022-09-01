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商务部：坚决反对美方限制半导体相关物项对华出口

2022年09月01日17:33 | 来源：人民网
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人民网北京9月1日电 （记者赵竹青）在今天的商务部例行新闻发布会上，有记者提问：8月31日美国芯片设计公司英伟达称被美国政府要求限制向中国出口两款被用于加速人工智能任务的最新两代旗舰GPU计算芯片A100和H100，中国商务部有何评论？对此，商务部发言人束珏婷表示，中方注意到相关情况。一段时间以来，美方不断滥用出口管制措施，限制半导体相关物项对华出口，中方对此坚决反对。

束珏婷表示，美方相关做法背离公平竞争原则，违反国际经贸规则，不仅损害中国企业的正当权益，也将严重影响美国企业的利益，阻碍国际科技交流和经贸合作，对全球产业链供应链稳定和世界经济恢复造成冲击。美方应立即停止错误做法，公平对待包括中国企业在内的各国企业，多做有利于世界经济稳定的事。

(责编：赵竹青、高雷)
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