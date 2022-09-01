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“京”久不息 筑“蒙”文旅：京蒙文旅产业举办协作推介活动

2022年09月01日20:34 | 来源：人民网
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人民网北京9月1日电 （记者李彤）在2022年中国国际服务贸易交易会期间，内蒙古自治区文化和旅游厅和北京市文化和旅游局联合主办了“京”久不息 筑“蒙”文旅——京蒙携手创未来，京蒙文旅产业协作推介活动。

京津冀地区作为内蒙古近程旅核心客源地市场，潜力巨大。据介绍，本次活动的总体目标，是深化京蒙文旅合作，推动旅游市场复苏，探索近程旅游新模式。

自治区文旅厅与北京市文旅局签署《京蒙文旅合作框架协议》，从建立完善合作机制，加强文旅全领域合作方面进行合作，加强京蒙文旅产业协作。

10条京蒙旅游线路，从短途周边游，到自驾周末游，再到长线度假游，满足各类人群旅游需求，涵盖吃住行游购娱等全要素信息，让游客全方位领略内蒙古的自然风光和风土人情。

呼伦贝尔市、鄂尔多斯市等11个盟市与企业与北京市17家企业签署合作协议，意向资金21.9亿元，涉及旅游景区开发、产业园区、旅游演艺、宣传推广、文旅康养等领域。自治区将有20多个文旅项目入驻北京文旅资源交易平台。

(责编：王仁宏、高雷)
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