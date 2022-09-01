人民网北京9月1日电 （记者李彤）8月31日至9月5日，“全球服务 互惠共享”的口号再次唱响北京，迎着全世界的目光，广西展团带着开放交流的热情亮相2022年中国国际服务贸易交易会。

VR体验、技术成果发布、动漫和非遗文创荟萃......9月1日，随着嘉宾共同按下启动手印，位于国家会议中心的广西形象馆正式开门迎客，向世界展示广西服贸的特色。

据介绍，广西形象馆面积100平方米，以“贸美八桂 河湾相连 共享未来”为主题，围绕“湾河相连 梦广西”“金融创新 惠广西”“平台引领 新广西”三大主题设置了VR体验区、金融展示区、物流运输展示区、特色医药展示区、动漫和非遗文创展示区等多个功能区域。

开馆当天，广西形象馆举办了广西服贸领域最新技术成果发布会，重点推出广西崇左无人驾驶智慧通关技术、VAE虚拟现实辅助工程引擎M3D技术等成果。

招商推介、工业沙龙、共叙合作......同期，广西举办系列配套活动，借助服贸会的平台，更好地展示广西服务贸易发展合作潜力，争取更多投资者到广西投资兴业。

广西商务厅相关负责人表示，广西壮族自治区党委、政府高度重视广西服务贸易发展，全力打造面向东盟的服务贸易。希望通过本届服贸会上举办的系列配套活动，充分发挥服贸会的“窗口”优势，向全世界展示广西服务贸易的最新成果与发展潜力，有效扩大招商引资渠道，全力推动与京津冀等服贸发达地区产业投资合作，让更多优质的服贸项目在广西“落地生根开花结果”。

(责编：王仁宏、高雷)

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