本报北京9月1日电 （记者王俊岭）记者从商务部获悉：今年1—7月，全国实际使用外资金额7983.3亿元人民币，按可比口径同比增长17.3%，中国吸收外资规模保持稳定增长。

在8月30日举行的国新办新闻发布会上，商务部部长助理郭婷婷表示，今年以来，各地方、各地区坚持统筹疫情防控和经济社会发展，不断优化市场化、法治化、国际化营商环境，外资企业仍然普遍看好在华投资前景。

郭婷婷说，在稳外资方面，接下来将着重开展以下几方面工作：

一是抓紧出台新一批的稳外资政策措施。包括加紧推出新版的《鼓励外商投资产业目录》，进一步扩大先进制造、科技创新、现代服务等领域鼓励外商投资的范围。积极出台促进制造业引资和外资研发中心发展的相关专项政策，引导外商持续加大制造业和研发领域的在华投资。

二是加大投资促进力度。办好第二十二届中国国际投资贸易洽谈会（简称“投洽会”）等重点展会，积极开展产业链招商，吸引更多的外资企业来华经营。继续组织举办跨国公司地方行、进博会走进地方等活动，引导外资企业多到中西部和东北地区去走一走、看一看，考察环境，拓展投资。同时，推动增设服务业扩大开放综合试点地区，出台更多的改革创新试点举措，复制推广新一批试点成果，推动全国服务业领域的制度开放。

三是进一步提升外资服务水平。商务部将继续发挥好外资专班的作用，通过座谈、视频会等多种方式强化与外资企业和外国商协会的常态化沟通交流，积极回应外资企业的诉求。同时，健全重点外资项目清单的动态更新机制，推出新一批重点外资项目，加强全流程服务和全方位保障。

四是持续优化营商环境。商务部将配合全国人大常委会开展外商投资法的执法检查，督促各方全面落实好外资促进保护和管理的各项法律制度，特别是外资企业的国民待遇。发布2022年版《中国外商投资指引》，指导各地用好外资企业投诉工作机制，进一步提升投资保护工作水平。

据郭婷婷介绍，第二十二届投洽会将于9月8日至11日在福建厦门举行。本届投洽会将以“全球发展：共享数字机遇、投资绿色未来”为主题，以韩国作为主宾国，以重庆作为主宾省份，积极展示中国经济社会发展的最新成果，促进更多国家之间扩大相互开放和投资。

“到目前为止，已经注册的参展参会国家和地区就达到了66个。今年有26个省市已经布展，参会人数目前预计能够到8万人左右。”商务部投资促进事务局局长刘殿勋说，今年投洽会在产业上还将突出数字经济、绿色低碳以及人工智能、汽车、农业、化工等内容。

郭婷婷表示，商务部将深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持促增量和稳存量并举，持续做好招商、安商、稳商的相关工作，吸引更多跨国公司投资中国，共享中国发展的机遇和红利。

(责编：申佳平、陈键)

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