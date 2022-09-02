据新华社台北9月1日电 （记者岳夕彤、齐湘辉）台湾经济研究院8月31日发布7月制造业景气灯号，整体制造业景气信号值由6月的12.18分减少至11.88分，灯号续为代表景气低迷的黄蓝灯。这是今年连续第五个月呈黄蓝灯。

就具体产业而言，电子零组件业方面，尽管国际品牌消费性电子新品推出前的备货效应显现，但是比较基期偏高、终端市场疲软及客户库存调整等因素，致使7月台湾电子零组件业景气维持低迷。

台经院景气预测中心分析，台湾制造业虽然受惠于新兴科技应用与电子化转型，但仍然不抵全球经济下行压力，全球终端市场需求疲软，外销订单衰退。

根据台经济事务主管部门发布的统计数据，7月台湾接外销订单542.6亿美元，月减45.8亿美元。此外台经院公布的7月三大产业营业气候测验点显示，制造业连续7个月下滑至87.91点，是2020年6月以来新低。

相关统计显示，7月台湾制造业用电量同比减少2.25%。综合用电量走势，有分析指出台湾制造业自今年3月以来已连续出现反转信号，未来景气放缓态势渐明，半导体业已走过荣景高峰。

(责编：申佳平、陈键)

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