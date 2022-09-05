本报记者 邱超奕 葛孟超

习近平总书记指出，“把新一代人工智能作为推动科技跨越发展、产业优化升级、生产力整体跃升的驱动力量，努力实现高质量发展”。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视智能经济发展，促进人工智能和实体经济深度融合，为高质量发展注入强劲动力。

广东鹅岭风电场，丘陵山脉间，数十台风力发电机迎风矗立。这里产生的每一度“绿电”，都离不开人工智能的贡献。

“检修依靠智能巡检，远在北京也能在‘云端’管理这些30层楼高的‘大家伙’，效率比人工巡检提升10倍；保供依靠智能算法，发电、用电自动匹配，解决供电不稳定问题。”百度集团执行副总裁、百度智能云事业群总裁沈抖自豪地说，百度的电力智能化技术已在20多个省份广泛应用。

蓬勃发展势头强

近年来，我国智能经济蓬勃发展，产业规模快速增长。2021年人工智能核心产业规模超过4000亿元，比2019年同期增长6倍多。广义来看，我国数字经济规模从2017年的27.2万亿元增至2021年的45.5万亿元，规模稳居世界第二。

中国信息通信研究院院长余晓晖认为，良好的设施网络、巨大的市场需求和澎湃的创新热情，为数字经济发展壮大提供了有力支撑。

基础设施更完善。我国已建成全球规模最大、技术领先的网络基础设施，5G基站超过185万个，占全球总数超过60%，培育大型工业互联网平台超过150家、连接工业设备超过7800万台（套）。在全球算力分布统计中，我国智能算力总规模占比26%。

市场空间更广阔。余晓晖分析，我国有10.51亿网民，有全球最大、最活跃、最具潜力的数字服务市场。同时，我国是世界第一制造大国，仍有大量处在工业2.0、3.0阶段的企业需要向工业4.0阶段迈进，人工智能前景看好。

创新研发更积极。当前，我国人工智能发明专利授权总量全球排名第一，人工智能领域论文发文量全球领先，图像识别、语音识别等技术创新应用跻身世界先进行列，智能经济创新热情高涨、成果丰硕。

千行百业融合深

无人驾驶、智能工厂、智慧矿山……如今，人工智能已融入千行百业，小到居家出行、大到制造研发，智能经济给生产生活带来深刻变革。

——深度融合，赋能实体经济。

随着人工智能等新技术不断拓展，我国实体经济正加速向数字化、网络化、智能化方向转变。当前，工业互联网应用覆盖45个国民经济大类，创造出大量智慧应用场景。在制造业领域，已建成700多个数字化车间/数字工厂，实施305个智能制造试点示范项目和420个新模式应用项目，培育了6000多家系统解决方案供应商，智能制造应用规模全球领先。

“人工智能与制造、交通、医疗、农业等各领域融合日益深入，持续推动质量变革、效率变革、动力变革，源源不断地为经济高质量发展提供新动能。”余晓晖说。

——提质增效，助力转型升级。

走进广汽本田总装车间，质检线上，7台球型摄像机大显身手——同步拍摄一辆车的20多种车灯，并智能识别细节瑕疵，准确率高达99%，检测过程仅需1秒。“传统质检仅凭肉眼，点位多、速度慢，很容易漏检。用上智能云后，检测效率大幅提升，不良率降低，实现精细化生产。”沈抖介绍，工业互联网品牌“百度智能云开物”，已经为汽车、电子、化工等20多个行业企业提供智能化解决方案。

中国工业互联网研究院院长鲁春丛认为，运用人工智能等新一代信息技术，促进传统产业数字化转型，将有效提高质量效率、延伸产业链条、优化管理经营、保障安全生产，实现提质降本增效。

——数智引领，激发创新活力。

无人机自主识别灾害险情、智能调控千伏变电站倒闸操作、人工智能平台帮助训练智慧电力人才……携手百度智能云，国网福建省电力有限公司整体提升了设备运检、调度运行、安全监管等业务全链条智能化水平，树立起业内创新标杆。

帮助寻找新材料、高效发掘新药物靶点、参与完成辅助驾驶……“人工智能是引领这一轮科技革命和产业变革的战略性技术，不仅能助推传统产业创新，还在不断催生新技术、新产品、新模式、新业态。”鲁春丛说。

多方合力前景广

“数字经济、人工智能产业发展壮大非一日之功，只有政府、企业、科研院所等多方参与、持续努力，才能凝聚起更大合力，开辟科技创新和产业应用互相促进的广阔前景。”鲁春丛说。

强化政策支撑。国务院印发《新一代人工智能发展规划》、“培育壮大人工智能”写入“十四五”规划纲要……至今，我国已相继在北京、上海等地建立新一代人工智能创新发展试验区。“我们要继续加快数字产业化和产业数字化，聚焦创新融合，不断做强做优做大我国数字经济。”余晓晖说。

增进开放合作。与17个国家签署“数字丝绸之路”合作谅解备忘录，同非方一道制定实施“中非数字创新伙伴计划”，申请加入《数字经济伙伴关系协定》……“开放合作将使更多发展成果普惠共享。”鲁春丛建议，对内增强各领域政策协同配套，深化各地各部门各行业合作，完善数字经济市场体系，对外扩大开放合作，在全球数字创新和治理中分享中国经验、贡献中国智慧。

加强提升规范引导治理。从发布新一代人工智能治理原则到制定数据安全法，数字经济发展越快，越离不开规范和引导。“确保数字安全、完善技术标准和市场规范是数字经济健康发展的基础，是治理体系和治理能力现代化的重要体现。”余晓晖表示，要坚持统筹发展和安全，进一步明确监管底线，加快完善相关法律法规和标准体系，筑牢安全屏障，为数字经济健康发展营造更好环境。

《 人民日报 》（ 2022年09月05日 04 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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