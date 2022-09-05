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以高水平开放促进高质量发展，二〇二二年中国国际服务贸易交易会——

服务合作促发展  绿色创新迎未来

2022年09月05日05:45 | 来源：人民网－人民日报
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　　来自北京建筑大学的志愿者在为参观者提供信息指引服务。
　　本报记者 陈尚文摄

　　服贸会上的国家能源集团展区。
　　本报记者 张武军摄

　　非遗传承人代表在向参观者介绍刺绣作品。
　　本报记者 颜 欢摄

　　参观者在体验东方时尚驾校的VR智能驾驶培训系统。
　　本报记者 贺 勇摄

　　小朋友在体验皮影戏表演。
　　本报记者 张武军摄

　　参观者正在选购商品。
　　人民网记者 翁奇羽摄

　　参观者在国家会议中心展区参观。
　　本报记者 贺 勇摄

　　2022年中国国际服务贸易交易会于8月31日至9月5日在北京举行，主题为“服务合作促发展  绿色创新迎未来”，由商务部和北京市人民政府共同主办。今年服贸会共有71个国家和国际组织设展办会，7000余家境内外企业线上线下参展，展会规模更大，国际化、专业化水平更高，吸引更多世界500强及行业龙头企业参展。

　　服贸会是中国扩大开放、深化合作、引领创新的重要平台，为促进全球服务业和服务贸易发展作出了积极贡献。从2012年至2019年的六届“京交会”，到2020年以来的“服贸会”，10年间，服贸会应时而变，做好“新”字大文章，聚焦各类新技术、新成果、新业态、新模式，如今已成长为全球服务贸易领域规模领先的盛会，与广交会、进博会一道，成为中国对外开放三大标志性展会平台。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月05日 09 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
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