今年以来，江西赣州通过留抵退税、缓缴社保费、车贷延期还本付息等政策措施，帮助物流企业和货车车主纾困解难。图为一辆辆运输车往来穿行。

朱海鹏摄（人民视觉）

“链融资”打通资金堵点

本报记者 屈信明

看到100万元贷款顺利入账，在浙江省嘉兴市海盐县从事废纸回收的周立春长舒一口气：“受疫情等因素影响，资金周转紧张，有了这笔贷款，踏实多了。”

周立春介绍，自己经营的生意是轻资产型，缺抵押担保，能申请到这笔贷款，得益于工商银行嘉兴分行量身打造的供应链融资服务。

周立春的回收站是浙江山鹰纸业有限公司的一家供应商。山鹰纸业主要经营纸制品制造和再生资源回收加工等业务，各地的废纸回收站是其原材料来源。今年以来，一些上游供应商资金压力加大，生产经营遇到难题，这也对供应链的稳定造成一定影响。

如何稳定产业链核心企业货源渠道？工商银行嘉兴分行与山鹰纸业在数字供应链融资模式上进行探索，推出“e链快贷”产品，供应链企业在线上即可申请贷款。而周立春正是通过“e链快贷”获得的融资。

工商银行嘉兴分行有关负责人殷王飞介绍，“e链快贷”产品与产业链核心企业的企业管理系统对接，核心企业将上游供应商信息推送至银行端，银行端评估供应商融资需求，并进行实时授信。供应商只要通过工行手机银行即可申请贷款。“该模式的推出能够提高供应链贷款投放效率，在满足传统供应链企业融资需求的基础上，进一步为上游个体工商户提供融资便利，有效打通供应链资金堵点。”殷王飞说。

有了成功案例，银行积极尝试批量化授信。今年7月，工商银行嘉兴分行为山鹰纸业供应链上100多家企业和个体户发放贷款超过1000万元，预计可为供应商提供上亿元普惠贷款支持。

“供应链金融服务不仅帮我渡过难关，还把回收站和纸业公司紧紧连接在一起，以后的合作更稳定了。”周立春说。

近年来，工商银行嘉兴分行持续深化数字金融改革，不断尝试供应链场景下的金融服务创新，联合多家龙头企业建立数字供应链融资生态圈，解决产业链供应链资金回流效率问题，打通以小微企业、个体工商户为主的链属企业融资梗阻。未来，将进一步构建完善小微企业融资担保、供应链金融数字化服务，提高金融服务数字经济、数字贸易的能力。

“培育更强创新力、更高附加值、更安全可靠的产业链供应链，离不开金融的大力支持，要进一步强化金融服务，畅通产业链资金流，更好地助力构建新发展格局。”浙江银保监局有关负责人说，下一步将联动国资、经信等相关部门推动大型企业以及试点核心企业发挥积极作用，营造良好供应链金融生态。

“汇率保”规避市场风险

本报记者 赵展慧 屈信明

用天然气燃烧时产生的高温烟气推动燃气轮机，进行一级发电，然后再利用燃气轮机排出的高温烟气加热水，产生蒸汽推动汽轮机，进行二级发电……这种环保高效的发电方式叫做天然气联合循环发电，是如今全球广受青睐的发电技术。

位于中国（山东）自由贸易试验区烟台片区的烟台现代冰轮重工有限公司，主营产品之一就是天然气联合循环发电锅炉。凭借技术优势，企业生产的高热效率、低排放的设备远销海外，是德国西门子等国际知名企业的主要合作伙伴。

近年来，企业生产经营规模逐渐扩大，订单越来越多。“今年上半年，订单额突破1亿美元，接近去年全年订货额。”公司常务副总经理王旭光说。

尽管订单多了，但王旭光也有烦心事：“我们的产品生产交付周期长，有的在一年以上。全球疫情形势反复、地缘冲突加剧，其间汇率波动风险给企业收益带来较大的不确定性。”

为应对风险，企业为其全部订单办理了远期结汇业务，通过远期结汇，企业可以提前约定未来结汇汇率，锁定收益。据介绍，银行办理远期结汇业务，需要向企业收取保证金或占用企业的授信额度。随着订单的逐步交付，公司按照合同约定收到的外汇逐渐增加，远期结汇占用的银行授信额度也随之提高，原有的银行授信额度不能满足企业需求。如果用保证金弥补额度不足，将会对企业现金流造成一定占用。

“你们可以试试‘汇率保’。”光大银行烟台分行工作人员得知企业汇率风险管理需求后，将创新金融服务推荐上门。

详细了解现代冰轮重工的实际情况后，光大银行烟台分行积极提供汇率风险管理服务，以现代冰轮重工为目标客户，与烟台银桥融资担保有限公司反复沟通，帮助现代冰轮重工成为“汇率保”首批受益企业。

“汇率保”是什么？与传统的远期结汇服务有何关联？

银行工作人员解释，“汇率保”业务是在银行传统远期结汇业务基础上，通过政府信保基金提供担保，为企业减免保证金或帮助企业增加银行授信额度。

“‘汇率保’在帮助企业规避汇率风险的同时，有效减少了保证金占用，为企业在国际市场大显身手提供了坚实的保障。”王旭光说。

“银行正在研究继续批复专项额度，帮助现代冰轮重工增加远期结汇等外汇衍生品规模；同时降低远期结汇业务加点，让企业以成本价结汇成交，降低企业成本，每1000万美元可减费让利约16万元人民币。”银行工作人员说，下一步将继续帮助更多当地外贸企业管理汇率风险，更好助力稳外贸。

《 人民日报 》（ 2022年09月05日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经