吴雅楠 余建斌

前不久，“力箭一号”固体运载火箭在酒泉卫星发射中心成功首飞。这枚火箭由中国科学院力学研究所抓总、中科宇航公司参与研制，起飞推力200吨，可以把1500公斤的载荷送到500公里的太阳同步轨道，是我国目前推力最大的固体运载火箭。

“‘力箭一号’的首飞成功，使得我国的固体火箭跨入了世界先进固体火箭行列！”首飞成功后，中国科学院空天飞行科技中心主任、中科宇航公司董事长兼总裁杨毅强难掩内心激动和喜悦。

“力箭一号”从2019年开始研制，迄今为止科研团队突破了6项重大关键技术和13项国内首次使用的技术。正因为有这些重大技术创新，这枚新火箭仅用不到3年的时间便成功亮相太空。

杨毅强介绍，多项技术创新赋予了“力箭一号”运载能力大、入轨精度高、设计可靠性高、响应速度快、发射效率高、保障要求低、发射成本低、使用灵活便捷、环境适应性好等一系列优点，丰富了我国固体运载火箭发射能力谱系，为我国运载火箭领域的技术变革作出贡献。例如，科研团队首次将发动机整体一次性装药量提高到71吨，推力提升到200吨，运载火箭动力水平获得较大提高；创新性地采用真药发动机水平状态试验模式，以空气弹簧多点支撑状态，完成了国内首创大吨位箭体水平模态试验，大幅缩短试验周期，降低对试验设施保障条件的依赖。

“力箭一号”研发过程中，科研团队面临的最大挑战在于突破传统的研发思维、研制方法和生产方式。在“力箭一号”的设计理念上，杨毅强提出“简单即可靠”的观点，火箭设计也朝着集成化、通用化、模块化方向发展。科研人员通过对飞控软件进行优化，减少“力箭一号”箭体零部件，最终箭上产品数量比传统火箭减少了50%，地面试验设备减少了80%。

“力箭一号”是新型研发体制下诞生的一枚面向商业市场的新型火箭。研发过程中，从算法到算力，也都得益于中科院力学、数学等基础研究实力的支撑。“我们既是企业的研发团队，也是中科院的‘实验室’，我们要勇于做航天技术的开路先锋，只有靠创新才能提供更好的产品和服务。”杨毅强说。

杨毅强表示，接下来，研发团队将转向火箭回收技术突破等相关工作。火箭回收技术可以实现发动机重复使用，回收检修后的火箭可继续执行任务，进一步提升火箭投送能力，大幅降低发射成本。回收的火箭也可以准确落在预定区域，减少对落区的安全威胁。从商业航天发展趋势看，火箭回收技术是目前实现太空旅游需要突破的核心技术。国内实现太空旅游的相关技术以及故障反馈系统已趋向成熟，有望逐步实现亚轨道旅行。

杨毅强透露，去年中科院已进行过火箭回收的相关算法验证，今年计划将从陆地发射大型飞行器，进行海上回收的相关技术试验，进一步验证相关算法。

“中国的商业航天发展是中国航天的重要补充力量。面向大众的太空旅游、太空经济，将是商业航天产业发展新空间。商业航天产业成熟的标志是进入大众消费市场，让航天高科技为普通人所用、所享。”杨毅强说。

《 人民日报 》（ 2022年09月05日 19 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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