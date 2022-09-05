2022年服贸会“涉外知识产权高端服务论坛”现场。人民网记者 余璐摄

人民网北京9月5日电 （记者余璐）9月4日下午，2022年中国国际服务贸易交易会（简称“服贸会”）“涉外知识产权高端服务论坛” 在国家会议中心举办。论坛聚集国际知识产权服务资源，旨在推动首都知识产权服务业朝着更加高端化、品牌化、国际化、集群化方向发展。

中国加入世贸组织首席谈判代表、原外经贸部副部长龙永图在会上回顾了20多年前作为中国加入世贸组织首席谈判代表，经历的多场有关知识产权的谈判，并对知识产权工作提出了建设性意见。他谈到，一是要严格履行入世承诺，遵守知识产权国际规则，为贸易投资便利化提供好的营商环境；二是加强知识产权方面的国际合作，加强同联合国、世界知识产权组织、世界贸易组织等国际框架和多边机制中的合作；三是加强我国自身的知识产权保护工作。

国家知识产权局运用促进司副司长彭文表示，中国不仅重视本国的知识产权建设，还通过知识产权国际交流合作，做大“朋友圈”，积极参与知识产权全球治理体系改革和建设，使中国的知识产权成果越来越多惠及世界其他国家和地区的广大民众。

北京市知识产权局副局长、一级巡视员李钟表示，当前，北京市正深入贯彻新发展理念，主动融入新发展格局。下一步，北京市将扎实推进知识产权强国示范城市建设，进一步提高知识产权保护法制化水平，不断加大知识产权侵权查处力度，加强区域协同、部门协作，完善行政、司法保护衔接机制，严厉打击侵权行为，为知识产权保护提供强有力法律支撑。

论坛上，首都知识产权服务业协会与芬兰商会、中国农业国际合作会技术转让和产业发展分会分别签署了合作备忘录，相关领导为“中芬科技创新服务工作站”落户北京（中关村）国际知识产权服务大厅揭牌。据悉，“中芬科技创新服务工作站”由首都知识产权服务业协会与芬兰商会合作建设，旨在促进两国科技创新交流与合作，为芬兰创新成果来华落地提供帮助，共同开展行业培训、为两国企业提供知识产权服务。

首都知识产权服务业协会会长李强在论坛上发布了《一带一路”沿线国家知识产权服务机构名录2022》（简称《名录》），《名录》收录了“一带一路” 沿线五大洲32个重要市场国家的50家国际知识产权服务机构，为有国际知识产权专业服务需求的市场主体提供参考。

(责编：郭思邈、吕骞)

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