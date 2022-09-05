原标题：安心、暖心、开心——微众银行正式发布《我在用微众银行》全新广告片

近日，微众银行上线了一支全新广告片——《我在用微众银行》，广告片精准捕捉到不同人群对美好生活的向往和期待，展现了这家成立不到八年的全球领先数字银行始终为不同用户提供多样化服务，助力用户追求更好的生活，全力给予用户更多“安心、暖心、开心”。

成立近八年来，微众银行始终坚守普惠金融初心，拥抱创新与变革。作为数字银行，微众银行自成立之初便依托数据科技能力，不断推出普惠型金融产品及差异化服务，努力让每个人都平等地享有可持续金融服务的权利。通过运用互联网、人工智能、区块链、云计算、大数据等数字技术缩小数字鸿沟，解决广大人民群众尤其是困难人群面临的金融服务使用不足、效率不高和信息安全难以保障的问题，拓展服务范围、提升服务效能。

微众银行既是一家数字银行，也是一家“有温度的银行”。在履行金融机构角色的同时，希望与用户成为贴心伙伴，为用户提供及时、便捷且有尊严的金融服务，在用户追求美好生活时给予支持，让“更好”发生。

以微众银行“微粒贷”为例，作为全线上普惠金融产品， 微粒贷为用户提供7*24小时的服务，借款可最快40秒到账，支持用户随时随刻借款，即使用户需求金额小、时间急，同样能在数字终端简单操作，轻松便捷借到款项，及时解决用户资金紧缺难题，助力用户享受美好生活。其中，微粒贷约80%的贷款客户为大专及以下学历，约78%从事非白领服务业或制造业；笔均贷款仅8000元；资金到账小于1分钟；超过60%的贷款在非工作时间，约70%的贷款的实际成本低于100元。

在服务小微企业方面，微众银行结合小微企业“短小频急”的融资需求，依托金融科技，首创了全线上的智能化小微企业金融服务产品——“微业贷”。通过线上化、数字化的服务，扩大了金融服务的覆盖面，有效降低了小微企业获得融资服务的门槛，成功将“金融活水”送达普惠金融的“最后一公里”，让分散在全国各地的小微企业都能随时随地获得高质效的“暖心”金融服务。截至2022年6月底，“微业贷”已累计触达小微企业近280万家，累计发放贷款金额超1.3万亿元。

在业务稳健增长的同时，微众银行运用大数据和前沿科技手段，构建新型风控体系和模型，持续巩固覆盖贷前、贷中、贷后、续期的全生命周期风险防线。得益于稳健、审慎的风险管理策略，目前微众银行的不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率等核心风险指标均优于监管要求和行业平均水平，高质量发展成色更足。

目前，微众银行已广泛服务个体工商户、新蓝领及年轻白领等多层次群体，并覆盖农民、城镇低收入人群、贫困人群和残疾人、老年人等普惠金融客群，累计为全国3.4亿个人客户提供了包括线上银行账户、存款理财、小额信贷和支付等在内的综合金融服务，资产管理规模已超过16,000亿元。

通过提供让用户“安心、暖心、开心”的金融服务，微众银行解决了越来越多人的金融服务需求，也得到了得到市场的支持与认可。下一步，微众银行将在普惠金融、金融科技创新的道路上持续探索，持续利用自身能力之长，发挥创新驱动作用，激发金融科技活力，为广大个人用户和小微企业提供更贴心的金融服务，共同建设美好生活。

(责编：曹淼、李源)

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