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财政部：1-7月累计办理退税2.06万亿元 更多市场主体享受政策红利

2022年09月05日16:41 | 来源：人民网
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人民网北京9月5日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行国务院政策例行吹风会，介绍稳经济一揽子政策的接续政策措施。财政部部长助理欧文汉在会上表示，1-7月，累计办理退税2.06万亿元，更多市场主体享受了政策红利。

欧文汉介绍，扎实稳住经济一揽子政策措施出台以后，财政部专门召开全国财政会议部署落实工作，每周跟进政策落实进展，推动各项政策措施落地见效。

一是进一步加大留抵退税政策力度。自7月1日起，将批发和零售业、住宿和餐饮业等7个行业纳入政策范围，今年中央财政专门安排转移支付1.2万亿元，支持基层落实退税减税等，并建立留抵退税资金单独调拨和预拨机制。同时，依法依规组织预算收入，切实保障重点支出需要。

二是加快财政支持进度。截至7月底，中央对地方转移支付已下达9.17万亿元，占年度总规模的93.6%，具备条件的资金已全部下达到位；直达资金已下达超过4万亿元，占年度总规模的98.3%，各地已形成支出2.1万亿元，占已下达总量的65.1%，有力支持保市场主体、保就业、保民生和基层财政“三保”工作。

三是加快地方政府专项债券发行使用。截至8月底，已累计发行专项债券3.52万亿元，用于项目建设的额度已基本发行完毕，比以往年度大大提前。同时，将新型基础设施、新能源项目纳入专项债券重点支持范围，更好发挥专项债券带动扩大有效投资的作用。

四是支持中小微企业纾困解难。在抓好各项税收优惠政策落实的同时，扩大融资担保业务规模，降低融资担保费率。1-8月，国家融资担保基金新增再担保合作业务规模8278亿元，同比增长54.9%；平均担保费率0.68%，比上年同期下降0.14个百分点。加大政府采购支持中小企业力度，帮助中小企业添订单、增动力、稳预期。

(责编：罗知之、吕骞)
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