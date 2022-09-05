人民网北京9月5日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行国务院政策例行吹风会，介绍稳经济一揽子政策的接续政策措施。中国人民银行副行长刘国强在会上表示，目前来看中国外汇市场运行正常，跨境资金流动有序，受美国货币政策的溢出效应虽然有影响，但是影响可控。

“中国是开放经济，所以人民币汇率必然会受到各种因素影响。近期美国加码货币政策调整，美元今年以来升值了14.6%，在美元升值背景下，SDR篮子里其他储备货币对美元都大幅度贬值，人民币也贬值了8%左右，但是和其他非美元货币相比，贬值幅度是最小的。比如1-8月欧元贬值了12%，英镑贬值了14%，日元贬值了17%，人民币贬值8%。可以说，人民币贬值相对较小，而且在SDR篮子里，人民币除了对美元贬值以外，对非美元货币都是升值。这样的话，在SDR货币篮子里，美元升值了，人民币也升值了，但美元的升值幅度比人民币的升值幅度要大一些。所以，人民币并没有出现全面贬值。”刘国强说。

刘国强认为，除了看汇率也要关注市场运行变化情况。目前来看中国外汇市场运行正常，跨境资金流动有序，这既得益于中国经济长期向好的基本面没有变，经济韧性比较强，也得益于中国的汇率机制，以市场供求为基础的汇率制度改革不断深化，宏观审慎的管理不断完善，汇率的弹性也明显增强，较好地发挥了调节宏观经济和国际收支自动稳定器的功能。

谈及未来的趋势，刘国强表示，未来世界对人民币的认可度会不断增强，这是长期趋势。短期内双向波动是一种常态，有双向波动不会出现“单边市”，汇率的点位测不准不要去赌某个点。“合理均衡、基本稳定是我们喜闻乐见的，我们有实力支撑，不会出事，也不允许出事。”

(责编：罗知之、吕骞)

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