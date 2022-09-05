人民网北京9月5日电 （记者王连香）据中国地震台网测定，9月5日12时52分在四川省甘孜州泸定县发生6.8级地震，震源深度16千米。地震发生后，中国铁路成都局集团有限公司立即启动Ⅰ级应急响应。

成都局集团公司调度所值班人员按照应急抢险预案，第一时间扣停在途列车，紧急封锁受地震影响的相关区段线路，组织做好应急抢险各项工作，最大限度减少地震对铁路运输秩序的影响。

受地震影响，成都局集团公司管内部分列车出现不同程度晚点，列车工作人员加强车内巡视，全面做好旅客服务工作。机车乘务员加强行车瞭望，密切注意接触网和线路状态，确保列车运行安全。

铁路部门提醒广大旅客，随时关注列车时刻变化，具体情况详见站车公告或拨打12306铁路客服中心电话咨询。

(责编：王连香、吕骞)

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