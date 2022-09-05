人民网北京9月5日电 （黄盛）如何在人力资本服务等领域培育新增长点，形成新动能？在2022年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）期间，由人社部、商务部指导，北京市人社局承办的“2022年服贸会人力资源服务贸易高峰论坛”上，来自产学研各界代表，就此展开研讨。

人力资源和社会保障部党组成员、副部长汤涛表示，党的十八大以来，我国人力资源服务业取得长足进步，行业规模持续扩大，稳就业、促发展的作用日益明显，产业政策不断完善，市场管理逐步加强，国际化水平稳步提升。人力资源社会保障部将立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，推动人力资源服务业高质量发展。同时，要完善政策措施，进一步培育壮大人力资源服务力量，深化国际交流合作，为我国经济综合实力增长提供有力支撑。

北京市政府副市长卢彦表示，近年来北京市坚持“五子联动”，坚持将人力资源服务业作为促进转型升级和经济发展的重要的支撑，成为稳定和扩大就业、优化人力资源配置的重要渠道，加强统筹谋划，强化政策支持，创新服务模式，着力推动人力资源服务业的开放发展。同时，北京市坚持着力强化政策支持，颁布促进人力资源市场发展办法，印发推进新时代首都人力资源服务业高质量发展的若干措施；在全市范围内开放人力资源市场，营造市场化、法治化、国际化营商环境；服务业加速转型升级，以国家、市、区三级人力资源服务产业园为牵引，促进产业聚集、优化行业布局，推动产业链与人力链深度融合，引领产业向价值链高端提升；坚持以促进就业为根本，发挥人力资源服务机构市场化专业化优势，促进供需有效对接。

商务部服务贸易和商贸服务业司司长王东堂表示，2021年中国服务贸易进出口总额突破8000亿美元，创历史新高，我国服务贸易连续八年位居全球第二位，为世界经济持续复苏发展贡献了积极的力量。今年上半年，中国服务贸易继续保持较快的增长态势，进出口总额达到4459亿美元，同比增长21.4%。其中，服务出口2168亿美元，增长了24.4%，中国服务的国际竞争力进一步提升。特色服务出口基地是扩大我国优势服务出口的重要的支点平台，也是促进服务要素资源跨境流动的重要支撑，有力推动了贸易的高质量发展。下一步，商务部将与人力资源社会保障部一道，进一步加强对人力资源服务出口基地工作的支持和指导，研究制定支持基地开放合作和创新发展的政策举措，及时总结推广基地的创新实践案例，加强基地之间的横向协作，交流互鉴，充分发挥基地的示范引领和辐射带动作用，促进人力资源服务在内的服务贸易高质量发展。

中国国际技术智力合作集团有限公司党委副书记、总经理王晓梅表示，近年来，随着我国加快构建开放型经济新体制、高质量推进“一带一路”建设、加速构建新发展格局，人力资源服务业对外开放发展取得一系列新成就，同时也呈现出一些新趋势、新特点。一是人力资源服务贸易规模不断壮大、市场更趋开放；二是人力资源服务行业对外开放政策频出、开放发展力度加大；三是我国对外劳务合作空间广阔、发展潜力巨大；四是数字贸易保持快速增长、转型升级趋势明显。中智集团将积极顺应国家建设更高水平开放型经济新体制需求，将国际化开放发展作为“十四五”战略规划重要方向，用好自身经营规模大、产业布局全、行业智库专、数字赋能强等优势，加快构建世界一流人力资源服务企业，更好推动实现行业高水平开放发展。

中国人事科学院院长余兴安表示，人力资源服务业在现代服务业中的地位基本巩固，已经成为一个有专业门槛、有技术要求的行业，其中介性特征也正在弱化，作为人力资源管理共享平台的角色日益明显。他认为，人力资源服务正在失去边界，但核心功能没变，同时以资本为纽带，人力资源服务机构间的并购与合作正在催生大型机构的快速成长。

(责编：郭思邈、吕骞)

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