2022全球生态可持续发展高峰论坛现场。人民网记者 余璐摄

人民网北京9月5日电 （记者余璐）在2022年中国国际服务贸易交易会（简称“服贸会”）期间，“2022全球生态可持续发展高峰论坛”在国家会议中心举行。生态可持续发展领域的政商学界代表齐聚一堂，围绕“共建生态文明 共赢绿色发展”主题，共商绿色发展大计。

“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。”这是中国对国际社会作出的承诺，意味着中国在持续为减缓气候变化影响做贡献的基础上，按下了减碳的加速键。

中外企业家联合会中国中心主任董斌在论坛上表示，加快绿色低碳转型、实现生态可持续发展是全球发展共识和义不容辞的使命。在中国推动实现“双碳”目标的大背景下，中外企业家联合会致力于促进中外企业家互联互通互信，提升中国企业及企业家全球商业地位，改善中外多边商贸关系及全球营商环境。

中国机电产品进出口商会秘书长郭奎龙表示，“双碳”目标愿景将推动世界经济发展方式从过去的规模速度型逐渐转向质量效率型，驱动新一轮世界范围的产业竞争。推进“双碳”工作是破解资源环境约束突出问题、实现可持续发展的迫切需要，是顺应技术进步趋势、推动经济结构转型升级的迫切需要。如期实现“双碳”目标，不仅需要各国政府和行业企业的共同努力，更需要加强国际间的创新合作、信息共享、优势互补，实现共同发展和进步。

中国亚洲经济发展协会常务副会长兼秘书长陈军表示，近年来，中国不断加强生态文明建设，深度参与国际交流与合作，切实履行气候变化、生物多样性等环境相关条约义务，推动实现全球可持续发展贡献智慧和力量。中国亚洲经济发展协会作为国际性社会团体，呼吁和倡议各界积极响应和践行“双碳”行动，提升环保意识，让良好的生态环境成为全球经济社会可持续发展的有力支撑。

国际绿色能源问题专家车巍谈到，生态环境是人类赖以生存、生产和生活的必要条件，而生态环境的可持续发展更是目前全球面临的重大挑战和历史机遇。中国应通过广泛的国际合作，共同引领全球的可持续发展。全球生态可持续发展联盟成立3年来，通过与中国政企学界合作，在促进生态环保、生物多样性、可持续发展、双碳治理等领域，促进了海内外交流，搭建合作平台，取得了成效。

“作为全球生态可持续发展联盟的轮值主席，下一步，我将继续在相关领域，发挥联盟的影响力，为推动中外绿色合作，积极做出贡献。”车巍说。

论坛上，全球零碳技术创新平台正式发布。平台以世界500强跨国公司为推动主体，充分发挥其全球商务网络和前沿创新优势，并聚焦生态可持续项目的落地。

豪瑞集团全球伙伴关系负责人、全球生态可持续发展联盟秘书长刘利嘉表示，当前世界面临零碳转型和人人享有可持续清洁能源的全球性挑战。为了实现联合国《巴黎协定》目标，为全球生态可持续发展提供中国方案，进一步发挥中国高端制造和高效供应链生态优势，由全球生态可持续发展联盟倡议并发起的全球零碳技术创新平台，致力于强化“世界500强跨国公司+中国高端制造和供应链生态”的链接，通过技术孵化、技术加速、零碳解决方案和能力建设，加速零碳技术和解决方案在全球范围的创新和扩散，为推动全球零碳转型做贡献。

山东省东营市人民政府副市长孙永在论坛上介绍，东营市地处黄河入海口，作为黄河三角洲的中心城市，东营始终聚力落实黄河重大国家战略，全方位、全地域、全过程推进生态文明建设。下一步，东营市将继续把生态保护放在突出位置，统筹抓好城市建设管理、湿地保护修复、水环境系统治理，全面推动形成节约资源和保护环境的空间格局。践行绿色发展方式，加快传统产业转型升级、培育新兴产业、发展可再生能源等，严控“两高”项目建设、推出“千企技改”工程等一系列举措行动，全面推进经济社会发展绿色低碳转型。

(责编：郭思邈、吕骞)

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