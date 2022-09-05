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搭建合作平台 共促经济发展——来自2022年服贸会上的开放合作声音

2022年09月05日21:33 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月5日电 题：搭建合作平台 共促经济发展——来自2022年服贸会上的开放合作声音

　　新华社记者翟翔、杨淑君

　　5日，2022年中国国际服务贸易交易会闭幕。

　　连日来，穿行在各个展区，聆听众多外籍与会人士的心声，记者更深切感受到服贸会这一重要平台展现出的“全球服务 互惠共享”美好愿景。

　　“2020年以来，我们已经三次参加服贸会。这是一个各国企业交流合作的重要平台，带来了诸多发展机遇。”谈及参加2022年服贸会的感受，阿塞拜疆驻华大使馆商务代表首席顾问那杰克·哈利洛夫如是说。

　　今年服贸会上，共有71个国家和国际组织以国家或总部名义设展办会，比上届增加13个；其中阿联酋、瑞士、意大利、澳大利亚等10个国家首次以国家名义设展。超过400家世界500强以及国际龙头企业线下参展，整体国际化率达到20.8%。

　　在许多外籍与会人士眼中，服贸会日益成为各国与中国深化服务贸易往来的重要平台。

　　“今年的服贸会非常热闹，观众也特别热情，对斯里兰卡的红茶等产品很感兴趣。此次斯里兰卡带来椰蓉等特色新产品进行推广。”多次参加服贸会的中国斯里兰卡经贸合作商会主席晋兰加说，服贸会搭建了互相交流的“桥梁”，为斯里兰卡企业进入中国市场提供了新的机遇。

　　“两年前，我们通过服贸会结识了一家温州企业，经过相互深入了解，这家企业现在已经签约入驻阿塞拜疆的工业园区，当地为其提供税收减免等优惠政策。”哈利洛夫说，阿中两国在人工智能、绿色发展领域有很大合作空间，欢迎更多中国企业来阿塞拜疆投资发展。

　　服贸会的国际“朋友圈”越来越大，专业化水平也越来越高。

　　“服贸会的举办，让更多的新型服务及解决方案被用户所知、所感，为更多企业提供了充分交流的平台，是扩大服务开放合作的重要舞台。”爱普生（中国）有限公司董事长兼总裁深石明宏说。

　　第二次参加服贸会的爱普生此次带来冷印技术的喷墨打印机、具有远程指导功能的AR智能眼镜、数智农业方案等，期待为中国用户带来更加环保、智能、贴心的创新科技体验。

　　塞浦路斯驻华大使馆首席经济商务参赞欧阳路2012年就曾来华工作。近年来，他见证了两国经贸合作的快速发展。

　　“塞浦路斯和中国的贸易总额今年5月便已超过2021年的总额。”欧阳路告诉记者，目前仅果汁，塞浦路斯就有16个品牌在中国销售，下一步还有望向中国出口海鲜，让中国消费者品尝地中海的味道。

　　服贸会带来了更多沟通、交流、合作的需求与机遇，增强了服务经济发展信心，为推动世界经济复苏发展带来新的力量。

　　“服贸会是促进贸易和投资的重要平台，中国正在推动全球经贸发展、重振全球供应链方面阔步前进。”马尔代夫驻华大使馆副大使索巴赫·拉希德表示。

　　“疫情暴发以来，中国不仅成为世界上第一个恢复增长的主要经济体，还在目前全球经济低迷的环境下交上了令人赞叹的答卷。而中国市场日新月异的发展环境，各种开放的经济政策与行业高质量发展政策，都让爱普生对中国市场信心倍增，也让我们十分期待在这些机遇中收获更多成长与发展。”深石明宏说。

　　“疫情让全球经济的发展有所放缓，但我们相信通过坚持多边主义，加强交流合作，各国一定能实现更好的经济发展。”哈利洛夫说。

(责编：牛镛、袁勃)
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