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2022年服贸会达成成果1300余个

2022年09月05日21:37 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月5日电（记者吉宁）9月5日，以“服务合作促发展 绿色创新迎未来”为主题的2022年中国国际服务贸易交易会闭幕。在全球疫情依然严峻、世界经济脆弱复苏、国际形势复杂多变的特殊时刻，本届服贸会共达成各类成果1339个，百余项新产品、新技术首发首秀，数量超过上届。

　　为期6天的服贸会上，参展企业的展示内容精彩纷呈：戴上VR眼镜，握住手柄，就可置身一场足球比赛中；由竹子制作的自行车、排水管等新展品琳琅满目；新能源汽车等产品吸引众人目光……

　　除了引人注目的前沿成果，本届服贸会举办了15.2万平方米的展览展示和128场专题论坛、65场推介洽谈等活动。线下参展企业2400余家，线上参展企业7800余家，累计入场25万余人，数量均超过上届。

　　“本届服贸会再次宣示了中国扩大高水平对外开放、共促全球服务贸易繁荣发展的信心和决心。”商务部服贸司副司长王志华说。

　　服贸会执委会办公室副主任、北京市商务局局长丁勇介绍，本届服贸会吸引507家世界500强及行业龙头企业线下参展，集中展出国产大飞机C919、南沙港全自动化码头沙盘模型等行业领域重大成果。

　　记者了解到，阿联酋、瑞士等10个国家首次以国家名义设展，以国家或国际组织总部名义设展办会的数量，比上届增加13个，整体国际化率达到20.8%。

　　今年，爱尔兰食品局、贸易科技局、投资发展局与旅游局在服贸会上齐亮相。“服务业在经济发展中成为日益重要的组成部分，对教育、医疗和减贫等领域来说尤为重要。中国在服务贸易发展方面有很多经验可供他国借鉴。”爱尔兰驻华大使安黛文说。

　　连续多年参加服贸会的德勤公司带来了10余项最新研发产品。“服贸会的举办有利于世界各国共享中国发展成果，共促世界经济复苏。德勤与众多合作伙伴一起为推进更高水平对外开放汇集‘中国声音’。”德勤中国华北区主管合伙人王拓轩说。

　　“本届服贸会为各参与方提供了务实的合作平台和巨大的市场机遇。”王志华表示，各方就携手共克时艰、推动全球经济复苏达成重要共识。

(责编：牛镛、袁勃)
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