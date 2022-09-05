新华社北京9月5日电 题：数字赋能为传统文化增添光彩——从2022服贸会看中华文化“扬帆出海”

新华社记者翟翔、杨淑君

春华秋实，馥郁芬芳。石榴，樱桃，丝瓜，竹子，奇石，一只蝈蝈在收获的时节四处觅食……这一切，呈现于“工笔”和“写意”兼具的水墨画中，再辅以富有民族特色的悠扬乐器声，中国式的画意诗情“扑面而来”。

在2022年服贸会首钢展区，这部中国传统文化与现代科技融合创新的短片吸引了不少观众驻足观看。

《秋实》是全球首部8K中国水墨动画影片，推出后在国际上引起关注，成为中国动画时隔三十余年再次获得柏林国际电影节提名的作品。

制作《秋实》的北京盛世顺景文化传媒创始人张春景是一名“80后”，得知中国水墨动画因工序复杂、制作周期长、效益低而长期沉寂，萌生了制作中国水墨动画片的想法。

中国传统水墨与创新理念“碰撞”而生的《秋实》迎来了“秋实”，在美国、韩国等国家的国际电影节夺得奖项。

“要想赢得世界的尊重，就必须从本国文化根源做起，创作更多具有鲜明民族风格的影片，做好动画人的时代命题。”张春景说。

行走在服贸会文旅服务专题展区，数字技术的光影间，展现着中国文化的自信和创新。

鲸世科技打造沉浸式体验IP“那世山海”，引入《山海经》中的“神兽”形象；北京市海外文化交流中心发布“京剧文化之旅智慧地图”小程序，收入40余处名角故居、古代戏楼场所；北京城市副中心主题展上，光电技术为游客带来感受大运河历史变迁的全新体验；沉浸式文旅体验空间《千机圆明》中，圆明园的亭台楼阁、湖光山色尽在眼前……

鲸世科技创始人杨利堃介绍，“那世山海”是首次亮相，不少外国游客对这一中国传统文化新奇表现手法给予赞许，去年由鲸世基于飞天打造的另款衍生IP“浮天若梦”文创产品已远销海外。

“服贸会是一个非常棒的交流互动平台，近几年我都会在这里和中国同行讨论文化服务发展，接触到很多未研究过的领域。”来自中国—中东欧国家合作人文交流体验基地的宋妮雅说，她每年都在服贸会上看到中国不断实现传统文化的数字化创新，很多项目质量都非常好。

宋妮雅来自匈牙利，从小喜爱中国文化的她攻读博士学位时曾到北京大学学习，研究海上丝路。

十几年前，她首次策划展览，在匈牙利展示海底打捞出的中国古代瓷器，并通过数字技术向观众展示瓷器复原后的样子。“匈牙利观众觉得这种展陈方式很新鲜，也对中国文化产生了更浓厚的兴趣。”

在服贸会期间举办的国家文化出口基地论坛上，宋妮雅介绍，正在积极推进匈牙利等中东欧国家和中国文博机构将相关文物扫描，通过VR等技术呈现给彼此，让学者们坐在遥远的办公室里也能进行研究交流。

守正创新，传统文化不断深耕创新表达，发展之路才能愈加辽阔。

今年8月上映的动画电影《新神榜：杨戬》中，一曲《洛神赋》，激起了许多观众对“最美飞天”的热烈讨论和对曹植《洛神赋》原文的浓厚兴趣。

“这是传统文化和现代审美的碰撞和融合，也是对典雅中国美学的致敬和传承。”追光动画联合创始人于洲说。

近年来，从《白蛇：缘起》《白蛇2：青蛇劫起》到《新神榜：哪吒重生》《新神榜：杨戬》，追光动画不断将中国传统文化元素以追求极致的制作技术搬上银幕。追光动画展位的贴纸、帆布包等纪念品，很快便发放一空。

“追光动画从成立之初，就确立了‘中国团队，为中国观众讲中国故事’的初心和定位，立志基于中国文化，创作出世界一流水平的动画电影。”于洲表示，希望在作品中发挥动画电影的艺术表现力和技术能力，呈现中国传统文化中的瑰丽内容。

“比看过的大多数动画电影都好，场景太美了”“我不介意一遍又一遍地看”“武术优美，极富创意”“感动哭了”……美国亚马逊网站上，海外观众纷纷写下评论。

谈到文化出海，于洲介绍，《白蛇：缘起》在日本获得了2亿日元的票房，获评年度“最受日本观众喜爱动画电影”第二名，今年还在法国、比利时、卢森堡的影院上映。

“我们仰望千百年来中国文化中广受尊崇的人物和经典作品，以具有高度艺术表现力的动画电影形式，讲述他们的故事，传承和展现中国文化在当代的自信和力量。”于洲告诉记者。

(责编：牛镛、袁勃)

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