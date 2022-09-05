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6家企业“直播带岗”助高校毕业生就业

2022年09月05日10:03 | 来源：重庆日报
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原标题：6家企业“直播带岗”助高校毕业生就业

　　为向高校毕业生提供不断线的就业服务，切实帮助大学生就业，近日，市人才交流服务中心联合南岸区人社局在“智汇南岸”直播间开展“稳就业”高校毕业生服务攻坚行动—“大创慧谷·就业周三”南岸区专场直播带岗活动。

　　此次活动是以“直播带岗+网络招聘会+职业指导”形式开展。直播活动中，播放了企业宣传片，主持人和嘉宾导师向高校毕业生们详细介绍公司概况、岗位需求、薪资福利待遇等情况，并推介相关岗位，供高校毕业生们选择。同时，嘉宾导师根据网络在线提问，解答求职疑惑，并对职位进行解读、职业指导，帮助高校毕业生们更高效地做出选择。高校毕业生们在观看直播带岗时，可以通过手机端直接选择自己感兴趣的企业岗位进行简历投递。

　　直播活动邀请到了6家优质企业，带来值班机工、生产技工、项目主管、销售经理、维保员、行政前台、财务助理、宴会接待、前台等232个求职岗位。据统计，此次直播累计观看3万人次，在线互动留言近1000余条，收到求职简历329份。

　　记者注意到，重庆伊士顿电梯有限责任公司给出的薪资最具吸引力，招聘销售经理岗，薪资可达1万元/月。该公司招聘专员介绍，公司不仅提供优渥的福利待遇，而且晋升机会大、发展前景好。重庆航伟光电科技有限公司也带来不少优质岗位，其中包括生产技工等招聘岗位，工资均在4000-7000元/月。

　　“直播间的企业和岗位都是政府筛选过的，我们找工作既方便又放心，直播过程中还有嘉宾导师给我们解读就业政策，一起分析近期就业形势，为刚毕业的大学生规划职业发展，为我们提供了贴心服务和有力保障。”直播间里，网友“青青子衿”这样留言。

　　活动主办方相关负责人介绍，“直播带岗”活动借助网络一对多传播、大范围接触求职者，可以节省招聘成本，还对企业形象、企业文化进行了更加鲜活的展示，有助于企业品牌的提升。同时，用人单位也已经开始主动适应“互联网+就业”的新变化。（记者 黄乔）

(责编：曹淼、李源)
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