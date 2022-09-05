原标题：重庆多管齐下 大力促进高校毕业生就业创业

今年，我市有普通高校毕业生30.8万人，同比上年增加6.6万人，促进高校毕业生就业成为稳就业重中之重。为此，我市各部门通过出政策、强行动、做服务、大数据赋能等方式，多管齐下促进高校毕业生就业创业。

五大计划

——着力培养创新创业专业人才

8月初，市政府公众信息网发布《重庆市人民政府办公厅关于进一步支持大学生创新创业的实施意见》，提出我市将实施能力提升、平台提质、服务增效、项目扶持、成果转化等“五大计划”，培养更多创新型人才，推动实现大学生更加充分更高质量就业，为建设具有全国影响力的科技创新中心提供强大的人才智力支撑。

据了解，这“五大计划”共涉及18个方面。其中，在能力提升方面，将把创新创业教育贯穿人才培养全过程，把创新创业教育和实践课程纳入高校必修课体系，面向全体学生开设不低于2个学分、不少于32学时的创业基础课程，其中实践课时须达50%。选择10所左右具有基础条件的高校，开展本专科“3+1”“2+1”、研究生专业硕士融合创新创业教育等不同层次类型的创新创业教育模式改革试点，着力培养创新创业专业人才。

此外，全市每年培训1万名准备创业或正在创业的大学生，并按规定给予培训补贴。选聘1000名技术技能专家、创业成功者、风险投资人等到高校兼职或挂职任职，承担专业课、创新创业课授课或担任创业导师。培育高校创业导师1000名。到2025年，全市将建成由高校和行业企业专家组成的2000人双创导师库。

行动攻坚

——确保高校毕业生就业率不低于去年水平

为帮扶未就业毕业生就业创业，我市启动离校未就业毕业生服务攻坚行动，该活动将持续到今年年底，确保高校毕业生就业率不低于去年水平。

此次行动以“服务攻坚促就业 筑梦青春赢未来”为主题，主要服务对象为2022届离校未就业高校毕业生和35岁以下登记失业青年。

据介绍，为加大政策的落实力度，我市建立了“免申即享、直补快办”模式——通过大数据比对，直接筛选出符合政策享受条件的人员名单，主动给未就业毕业生兑现落实各项补贴，实现政策找人、应享尽享。

在举办招聘活动方面，我市在重庆就业网站开辟了高校毕业生就业专区，增加招聘活动场次，实现网上招聘天天有。

同时，将为未就业高校毕业生提供1万个见习岗位、1万个创业工位、5万张职业培训券。针对脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭以及有残疾的未就业毕业生，我市实行“一人一策”，开展多层次结对帮扶。

据统计，截至8月26日，全市针对离校未就业高校毕业生需求分类开展精准就业服务4.12万人次，促进就业2.25万人，其中困难毕业生就业1658人。

智慧助力

——引领全市就业工作高质量发展

为全面提升就业服务质量，我市探索实施的“一库四联盟”就业服务机制改革。据了解，“一库”是指“人力资源信息库”，而“四联盟”则分别指就业服务联盟、培训联盟、创业联盟和人力资本联盟。

“人力资源信息库抓取人力资源信息数据录入且分析，通过重点人群标识配合就业创业工作的开展，与‘四联盟’实现信息互通。”市人力社保局相关负责人介绍，重庆人社部门已建立起集“大统筹、大数据、大平台”为一体的就业服务体系，通过数字思维、智慧赋能、科技助力，引领全市就业工作高质量发展。

据透露，目前，重庆已建立拥有2100多万劳动力的人力资源信息库，并分类建设专项信息库，多维度、多层次进行数据统计，为开展就业形势分析、政策研究制定、服务质量提升提供精准数据支撑。

同时，实时共享社保参保、就失业登记、就业政策办理等内部信息，定期交换市场监管、公安、统计、教育、乡村振兴等外部门数据，实现人员信息自动更新。

此外，为促进“一库”数据与“四联盟”资源有效衔接，做到线上线下“齐头并进”，我市通过发挥“重庆智能就业”招聘、培训、创业、政策经办4大系统作用，推动“人找政策”“人找服务”向“政策找人”“服务找人”转变。

数据显示，今年1-7月，全市智能推送岗位、培训信息8.7万条，受理政策经办67.3万人次。（记者 黄乔）

(责编：曹淼、李源)

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