记者9月5日从中国科学院获悉，7月27日由力箭一号运载火箭送入预定轨道的空间新技术试验卫星目前工作正常，卫星搭载的多个科学载荷按计划开展了测试，并获得首批科学成果。

空间新技术试验卫星是由中科院微小卫星创新研究院抓总研制的“创新X”系列首发星，按照计划将开展20余项新型载荷与新技术产品的飞行验证。

空间新技术试验卫星示意图。（中科院微小卫星创新研究院供图）

首次获得宽视场X射线聚焦成像天图

卫星搭载的龙虾眼宽视场X射线望远镜成功获得一批天体的真实X射线实测图像和能谱，这是国际上首次获得并公开发布的宽视场X射线聚焦成像天图。

据介绍，该望远镜由中科院国家天文台、中科院上海技术物理研究所联合研制，观测视场可达340平方度，是国际上首个宽视场X射线聚焦成像望远镜，相比其他同类望远镜，视场大小至少提高了100倍。

X射线望远镜对银河系中心天区单次800秒观测获得的0.5-4千电子伏X射线图像。（中科院国家天文台供图）

科学家利用该望远镜观测了银河系中心天区，结果显示，单次观测就能同时获得大视场中不同方向的X射线源，包含了恒星级质量黑洞和中子星。观测也捕捉到一个X射线辐射增亮数倍的中子星X射线双星系统。

同时，从数据中还能获得这些天体X射线辐射强度随时间变化的信息，以及天体的X射线能谱。

组建伽马射线爆发天体探测网络

中科院高能物理研究所研制的伽马射线暴探测载荷——高能爆发探索者（HEBS)，已首次加电开始在轨测试，已有测试结果表明，HEBS在轨工作正常，为后续测试、标定以及爆发事件分析奠定了坚实基础。

在轨测试期间，HEBS探测到其在轨运行以来的首个伽马暴，表明HEBS已具备伽马暴的探测研究能力。HEBS与我国此前发射运行的“慧眼”卫星和“怀柔一号”卫星已组成伽马射线爆发天体探测网络。

HEBS探测到的首个伽马暴的光变曲线。（中科院高能物理研究所供图）

“宽视场X射线望远镜与HEBS同时同视场的观测令人期待，尤其是对于新的爆发天体和现象，不但能够获得很宽能段的X射线和伽马射线能谱与光变，X射线望远镜还能够精确定位，这个能力目前在国际上是独一无二的，预期会有激动人心的科学发现。”中科院高能物理研究所研究员张双南说。

助力基础研究走向应用

“空间新技术试验卫星开展的新材料、新器件、新技术的验证，将有助于基础研究走向重大型号的应用。”“创新X”系列卫星首席科学家、中科院微小卫星创新研究院研究员龚建村说。

中科院西安光学精密机械研究所研制的全铝自由曲面相机取得了首批图像。其中，对地观测正常工作模式下拍摄的地物可见光全色图像，成像幅宽和分辨率等指标均达到设计要求，图像清晰；对空间目标探测拓展工作模式下拍摄的夜间星图表明，相机探测能力达到10.8星等。

中科院工程热物理研究所研制的无机材料太空固化验证平台已开展材料的在轨加热。测试结果表明，无机材料已基本固化，未发生结构损伤，该项测试将为未来建造大型充气展开式柔性太空舱提供技术储备。

无机材料在轨固化试验图像。(中科院工程热物理研究所供图)

“一个月的在轨测试获得如此多的科学成果，令人振奋。”龚建村介绍，除上述有效载荷外，地球磁场精密测量仪、展开式辐射器、先进热控材料等一些新材料、新技术验证载荷也已陆续在轨开机，将获得测试结果。（张泉、陈佳伟）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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