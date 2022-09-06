本报合肥9月5日电 （记者田先进）安徽合肥量子城域网日前正式开通，量子密钥分发网络光纤全长1147公里，成为目前国内规模最大、用户最多、应用最全的量子保密通信城域网。

2021年8月，合肥量子城域网建设正式启动。依托电子政务外网，合肥量子城域网包含8个核心网站点和159个接入网站点，可为市、区两级党政机关提供量子安全接入服务和数据传输加密服务，全面提升电子政务安全防护水平。

目前，合肥量子城域网上线运行统一政务信息处理平台、大数据平台等全市综合性平台，业务系统运行平稳，后续将根据实际需要陆续进行业务系统迁移。

在支撑起政府机关、银行、企业的安全通信服务的同时，合肥量子城域网还将充分发挥产业引导作用，带动和吸引更多量子信息领域的技术创新及人才储备，通过科研成果转化，为量子产业创造更广阔的市场空间和经济价值，有力推动合肥量子产业快速发展。

《 人民日报 》（ 2022年09月06日 01 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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