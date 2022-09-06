本报北京9月5日电 （记者贺勇）9月5日，以“服务合作促发展 绿色创新迎未来”为主题的2022年中国国际服务贸易交易会闭幕。据初步统计，本届服贸会共达成各类成果1339个，百余项新产品、新技术首发首秀。

为期6天的服贸会上，参展企业的展示内容精彩纷呈：戴上VR眼镜，握住手柄，就可置身一场足球比赛中；新能源汽车等产品吸引众人目光……除了引人注目的前沿成果，本届服贸会举办了15.2万平方米的展览展示和128场专题论坛、65场推介洽谈等活动。线下参展企业2400余家，线上参展企业7800余家，累计入场25万余人，数量均超过上届。

服贸会执委会办公室副主任、北京市商务局局长丁勇介绍，本届服贸会吸引507家世界500强及行业龙头企业线下参展，集中展出国产大飞机C919、南沙港全自动化码头沙盘模型等行业领域重大成果。

今年，共有71个国家和国际组织以国家或总部名义设展办会，比上届增加13个，整体国际化率达到20.8%。

“本届服贸会再次宣示了中国扩大高水平对外开放、共促全球服务贸易繁荣发展的信心和决心。”商务部服贸司副司长王志华表示，本届服贸会亮点纷呈、成果丰硕，参展参会企业数量、国际化程度、成交规模和观众人数均超过上届，为各参与方提供了务实的合作平台和巨大的市场机遇，为全球服务贸易恢复发展注入了新的活力。

（相关报道见第三、六版）

《 人民日报 》（ 2022年09月06日 01 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经