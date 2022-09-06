本报记者 赵永新

9月5日上午，国新办举行新闻发布会，介绍中办国办日前印发的《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》（以下简称《意见》）的有关情况，并答记者问。

发挥好网络科普力量作用

科技部副部长李萌表示，《意见》的印发是党中央推进科技强国建设的又一重大举措。习近平总书记开创性地提出“科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼，要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置”，为我国新时代科普工作指明了发展方向。

针对新时代科普工作的新需求，《意见》聚焦当前科普发展面临的重要问题，进一步明确科普发展的战略任务和使命导向，切实发挥科普在培育科学精神、培养科技创新人才、营造社会创新氛围等方面的重要作用，全面提升公民科学素质，以创新和科普的双重动力推动实现高水平科技自立自强和建设科技强国。

科技部将根据《意见》要求，加快构建大科普发展格局——

依托全国科普工作联席会议机制，加强科普工作统筹协同。强化关键部门责任，推动形成分工明确、资源共享、优势互补的协同推进机制，设置央地、部门科普合作项目，构建上下联动、全国一盘棋的科普工作格局。

发挥好网络科普力量作用。把网络科普队伍作为重要新生力量支持和培育，引导其传播正能量、增强科学性，更加便捷地服务广大群众。同时，整治网络传播中反科学、伪科学的内容，以及以科普的名义欺骗群众、扰乱社会、影响稳定的行为。

推出一批感染力强、影响力大的科普作品。聚焦涉及面广、影响力大、群众关心度比较高的前沿科技，推出一批弘扬正能量、公众喜闻乐见的优质科普作品，大力提升科普原创能力。

支持高水平专业化的科普场馆建设。开展科普场馆内容提升行动，增强展示内容的准确性、通俗性，不断提升科技场馆展示能力和智能化水平。与相关部门、地方共同打造国家科普基地，推出一批代表国家水平、公众深度参与互动的场景基地。

营造重视科普的社会氛围。鼓励和引导社会资金通过建设科普场馆、设立科普基金、开展多种形式的科普活动，投入科普事业。

加大优质科普资源供给

《意见》明确提出，各级科学技术协会要发挥科普工作主要社会力量作用，强化科普工作职能。中国科协专职副主席、书记处书记孟庆海表示，中国科协将从四个方面做好工作——

提高政治站位，突出科普价值引领。科协组织要将科普工作主动融入新发展格局，突出科普工作的政治属性，强化价值引领，大力弘扬科学精神和科学家精神，以高质量科普服务高质量发展。

构建“六位一体”高质量科普服务体系，提升科普服务能力，不断提供高质量科普服务。各级科协组织要认真落实中国科协去年制定发布的《中国科协科普发展规划（2021—2025年）》，以“科普中国”品牌为引领，构建品牌、平台、机制、队伍、改革、阵地“六位一体”高质量科普服务体系，把体系优势转化为服务发展优势。

发挥科协组织优势，完善四级联动基层科普组织动员体系。通过发挥科协系统、全国学会和地方科协“一体两翼”的组织优势，推动基层科普工作与教育、文化、卫生、体育、旅游融合发展，开展科普实践活动，提升基层科普组织力。

加大优质科普资源供给。按照“人才、队伍、内容、渠道、活动”一体化的工作理念，以科普短视频创作为重点，启动优质科普创作行动计划。

加强新时代科学素质建设

《意见》提出，到2025年，公民具备科学素质比例超过15%，2035年达到25%。中国科普研究所所长王挺表示，中国科协将切实履行全民科学素质行动牵头职责，协同各方，加强新时代科学素质建设。

精准施策，抓牢重点人群素质提升。联合相关部门，大力提升青少年、农民、产业工人等重点人群的科学素质。

动员各方面力量积极参与。推动科学素质工作纳入各地各部门相关考核和规划计划。同时，发挥好中国公众科学素质促进联合体、科技文化场馆联合体、中国企业公益科普联合倡议等机制作用，探索科普基金、设立科普奖项、开展科普联合公益行动等新措施。组织各级科协、学会积极打造地方行业社会化科普平台，构建多元化投入机制，完善科普奖励激励机制。

强化保障，完善政策机制体系。在推动科普立法修订的同时，推动有条件的地方制修订科普条例。同时，完善监测评估体系，强化工作保障和监测评估，深化全民科学素质监测评估。

《 人民日报 》（ 2022年09月06日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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