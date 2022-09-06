本报记者 罗珊珊 齐志明 贺 勇 祁嘉润

金秋北京，碧空如洗。9月5日，2022年中国国际服务贸易交易会闭幕。作为中国对外开放三大展会平台之一，服贸会已成为全球服务贸易领域规模领先的高水平展会。

当前，全球疫情起伏反复，世界经济复苏脆弱乏力，在这样背景下如期举办2022年服贸会具有特殊的重要意义，激荡起全球服务贸易发展的澎湃动能。

聚焦前沿，高质量发展活力迸发

5G远程超声、智能药柜、深睡眠治疗舱，通用技术集团携旗下宝石花医疗打造全生命周期健康生态体系；增强现实试穿、增强现实试妆、3D展示，得物APP带来全新购物体验……

新技术、新服务、新成果不断涌现，2012年启航至今，服贸会已成为服务贸易高质量发展的竞技大舞台，创新活力奔涌。

首发首秀精彩不断。在智能看板上，任意输入几个物流参数，跟随屏幕上跳动的“蓝色集装箱”，就可以全程追踪中国快递到海外的运输与流转过程，菜鸟公司首次展示的智慧国际供应链系统引发关注。今年服贸会上，近200项新技术、新产品和新成果亮相。

绿色创新看点不少。单车智能、监控冗余、平行驾驶，兼具三重安全体系的百度“阿波罗”自动驾驶开放平台护航出行安全。截至目前，“阿波罗”测试车队规模已达到500辆的级别。

“践行绿色发展理念是同城即时速递企业必须遵循的方向。”闪送联合创始人、执行总裁于红建表示。在今年新开设的环境服务专题展区，生态环保、绿色节能成为高频词，不少观众前来体验最新节能应用。

展览展示热闹非凡，会议洽谈同样火花碰撞。

一场场论坛，凝聚高质量发展的合力。服贸会期间，商务部、文化和旅游部、国家广播电视总局主办国家文化出口基地论坛，发布国家文化出口基地第二批创新实践案例，北京天竺综合保税区等12个基地的16个案例入选。作为本次活动的重要成果，与会嘉宾共同见证数字文化贸易联合实验室启动，中外机构、龙头企业代表畅谈数字文化贸易发展新机遇和新趋势，共促文化贸易创新发展。

一阵阵掌声，见证合作共赢的喜悦。9月4日，数字货运平台满帮集团与天津东疆综合保税区融资租赁促进局在城市“碳达峰碳中和”主题论坛现场正式达成战略合作，双方将充分发挥各自优势，整合资源，共同探索并健全碳排放监测管理机制，推动公路货运领域首个碳普惠平台的建设与落地。

联通内外，助力构建新发展格局

注视屏幕、摆动双腿，便可感受滑雪乐趣。服贸会上，北京泓博汉硕体育科技有限公司带来的滑雪模拟仪吸引不少采购商问询。“不仅出售设备，更提供全方位、综合性的技术服务。今年服贸会上，已有20多个商家表达了初步合作意向。”公司负责人姚丙建说。

参展商热情高涨，采购商满载而归。服贸会为中外企业供需对接、机遇共享提供了绝佳平台。“服贸会致力于联通国内国外两个市场，推动中国企业在中外交流中加快转型升级步伐，助力构建优质高效、充满活力、竞争力强的现代服务业体系。”中国企业联合会、中国企业家协会党委书记、常务副会长兼理事长朱宏任表示。

“中国是我们在全球最重要的市场之一。”连续3年参展，万事达卡全球执行副总裁常青表示，“我们希望充分利用服贸会搭建的平台更好服务中国市场，为中国消费者、金融机构和各类企业打造更加安全、便捷和智能的支付生态，助力数字经济发展。”

服贸会期间，海关总署主办“技术贸易措施助力经济高质量发展和国门生物安全建设高峰论坛”，组织了3场主题演讲及一场圆桌会议，旨在全面提升中国技术贸易措施工作效能，促进国内市场与国际市场更好联通接轨，助力构建新发展格局。

以服贸会为媒，更多中国企业勇闯国际大市场，打响了中国服务品牌知名度。

“对于想走出国门谋发展的企业来说，服贸会搭建了很好的平台。”中关村软件园企业广联达科技股份有限公司高级副总裁只飞介绍。

“近年来，我们不断提升推荐算法引擎与全球化网络，帮助更多中国企业精准融入全球化发展浪潮。”汇量科技创始人兼董事长段威介绍，公司展示的一套自研推荐算法引擎，为全球112个国家和地区的7000多家互联网企业提供移动营销服务。

跨境海空运、报关清关、仓储配送……服贸会上，“京东全球贸”交易平台带来了全链路跨境物流服务。“目前该平台已向110个国家和地区开放，为海内外中小商家搭建起了跨境交易网，希望借此帮助更多合作伙伴找到确定性的增长路径。”京东零售首席执行官辛利军说。

凝聚合力，激发服务贸易更大潜能

两年前，北京“两区”（国家服务业扩大开放综合示范区和北京自由贸易试验区）建设正式启航。两年来，坚持以开放促改革促发展，北京持续推进制度创新，累计推出30多项全国首创性政策，落地了140多个功能性和服务型平台，“两区”建设向纵深推进，为全球服务贸易发展注入新动能。

世界500强企业之一丹纳赫全球执行副总裁乔金·维德曼尼斯表示，北京以更高水平的开放，为外资企业的发展创造了巨大机遇，丹纳赫将充分利用服贸会这一平台，在公共卫生、转化医学、基因治疗、细胞治疗等领域与北京相关机构深度合作。

“作为深耕中国市场多年的外企，我们深切感受到市场环境更加公平便利，法治环境更加公平公正，投资贸易更加自由便利，政务服务更加便捷高效。”德国默克公司有关负责人李晔表示，“尤其是在全球疫情反复的情况下，北京市给予我们大力支持，更坚定了我们加大投资中国的信心。”

服贸会10年，见证了中国服务贸易快速增长的历程。2012年以来，中国服务贸易进出口年均增长6.1%，高出全球增速3.1个百分点，服务贸易总额连续8年稳居世界第二位。

大兴国际机场凤凰展翅、国家速滑馆丝带飞舞、大运河博物馆扬帆起航……一座座地标性建筑，展现了“中国建造”的雄厚实力。“借助服贸会，我们在国际市场闯出了一片天地，国际业务遍及非洲、亚洲、欧洲、美洲共计38个国家和地区，累计合同额超过200亿元。”北京城建集团经理助理、国际事业部总经理李道松说。

乘着服贸会的东风，广联达已在全球建立80余家分公司，2021年海外业务实现营业收入1.53亿元。

今年上半年，中国服务贸易规模已超过疫情前的水平，同比增长21.6%。随着中国经济稳定发展和对外开放水平的不断提高，服务贸易发展前景广阔。“我们要坚持用和平、发展、合作、共赢的金钥匙，充分发挥服贸会的作用，进一步凝聚共识，深化合作，携手建设美好的未来。”国务院发展研究中心相关负责人表示。

《 人民日报 》（ 2022年09月06日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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