本报记者 姚雪青

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污水处理厂排放的达标尾水，先集中到一个区域“缓一缓”，再流入河道；几十亩人工湿地，是尾水净化的缓冲区，也是市民休闲的好去处——在一处处好风景中，尾水得到进一步净化处理，减轻了污染负荷，扩充了环境容量。

近年来，江苏省不断推进生态安全缓冲区建设，创新环境修复体系、筑牢生态安全屏障。

鱼儿在水中游，蜻蜓从低空掠过，黄菖蒲舞动摇曳……这处位于江苏泰州泰兴经济开发区的80亩人工湿地，并非一般意义上的“小公园”，它有一个特别的名字——生态安全缓冲区。

什么是生态安全缓冲区？如何让生态安全缓冲区更好发挥作用？

降低污染 净化水质

在江苏无锡惠山区沪蓉高速与中惠大道交叉口靠北的高坡上，一处人工湿地格外美丽。这就是无锡惠山污水处理厂的生态安全缓冲区。“生态安全缓冲区，即生态空间中可以消纳、降解和净化环境污染，抵御、缓解和降低生态影响的过渡地带，具有涵养水源、维护生物多样性、稳定生态等功能。”江苏省生态环境厅相关工作人员介绍。

“尾水排放标准和地表水标准不同。”惠山污水处理厂相关工作人员介绍，若是将污水处理厂的尾水直接排入锡北运河，虽然尾水达标，但仍会给运河增加一定负担。现在，尾水经过在湿地里的进一步净化，水质进一步提升，这片湿地也成为市民休闲的好去处。

在生态安全缓冲区的出水口，2米多深的水塘十分清澈。污水处理厂工作人员拿量杯舀上来一杯水，现场快速检测，结果显示，这杯水已基本达到地表Ⅳ类水的标准。

无锡惠山污水处理厂的探索，也是近年来江苏持续推进生态安全缓冲区建设、创新环境修复体系的一个缩影。

“我们公司位于长江岸边，每天需要处理的生活污水和工业废水中，有一部分是化工废水。”泰兴经济开发区一家污水处理有限公司负责人介绍，虽然该公司处理后的尾水达到了尾水排放标准，但若直排长江，还是会对环境造成影响。有了生态安全缓冲区后，该公司将处理后的尾水通过地下管道排到人工湿地，经过生物氧化塘、垂直潜流湿地、清水涵养塘三级净化，可以实现对达标尾水的再处理。

据负责该项目工程设计的南京水利科学研究院高级工程师、泰兴经济开发区管委会副主任王永平介绍，经过净化，项目可实现年削减化学需氧量、氨氮、总磷分别达620.5吨、108.6吨和6.2吨。

因地制宜 美化环境

在江苏，一处处因地制宜建成的生态安全缓冲区，不仅净化了水质，还美化了环境。

在南京市江宁区，江苏省首个都市型生态安全缓冲区湿地项目不但起到保护环境、改善河道水质的作用，还成了生态教育基地。据介绍，江宁都市型生态安全缓冲区湿地项目位于方山脚下，紧靠南京绕越高速东侧，原来是江宁高新区污水处理厂内一块存放垃圾的废地。随着生态安全缓冲区的建成，废地变身城市公园，秦淮河水质得到提升，当地群众也多了个休闲好去处。

在宿迁市泗洪经济开发区，污水处理厂生态安全缓冲区位于玉珠湖公园内，为当地投资3560万元对玉珠湖公园进行改造提升而成。开发区污水处理厂的尾水在玉珠湖公园内经过人工介质区、浅水植物区、介质滤床区、深水型植物区等环节，净化后再排入河道。

记者从江苏省生态环境厅了解到，目前，江苏共建成各类生态安全缓冲区39个，面积超过1400公顷。尤其是建设了一大批污水处理厂尾水生态净化型缓冲区，出水水质基本达到地表水准Ⅳ类标准。相关工作人员介绍，这些缓冲区项目的建成和使用不仅能提升污水处理厂尾水水质、降低运维费用、推动污水资源化利用；深层次上，也有效促进了长江、太湖、京杭运河等流域前端减污增容，保障了重点河湖水生态安全。

加强维护 建好管好

“我常来这里散步、锻炼。”泰州市市民王山平告诉记者，他很喜欢泰兴经济开发区的这片湿地，希望这里建设好也能管理好。

王山平的期盼，也是生态安全缓冲区建设的一项重要目标。

据了解，对已建成的缓冲区，地方政府和污水处理厂会定期对人工湿地、河道或公园水系内的水生植物种类、数量和密度进行调整，并结合试验不断优化品种，兼顾水质稳定和风景优美。南京水利科学研究院、江苏环保产业技术研究院、河海大学环境学院等设计团队，也会驻点跟踪或长期回访，关注项目运行效果。

“缓冲区三分建、七分管，不能一建了之，更不能搞形象工程。”江苏省生态环境厅相关负责人表示，一方面要加强后续配套管理，特别是水生植物的维护工作，定期对特定植被进行收割和补种，对湿地基质进行清理和维护；另一方面，要根据不同缓冲区的特点和规模，及时跟进项目实施各阶段的监测效果，并以此为基础总结经验、进行推广。

业内专家提醒，生态安全缓冲区建设不能千篇一律。由于工业废水成分复杂、可生化性较差、水质不稳定，所以对于湿地处理系统净化能力要求较高。在设计上，要充分考虑进水的污染特征。另一方面，生态安全缓冲区建设初期费用较高——如何更好统筹资金、保证其有效运行，也是各地需要考虑和探索的问题。

《 人民日报 》（ 2022年09月06日 15 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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